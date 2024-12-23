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Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Американский миллиардер и основатель ряда технологических компаний Илон Маск в ответе на пост венчурного капиталиста Чамата Палихапития о возможностях новой модели искусственного интеллекта o3 компании OpenAI, заявил, что уже к концу следующего года ИИ превзойдет способности отдельного человека.

Илон Маск / © Getty Images

«Все более вероятным становится, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей на рубеже 2027/2028 года. Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%», — написал Маск в социальной сети X.

Если прогноз Маска реализуется, то уже в следующем году может появиться сильный искусственный интеллект, который будет способен выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим. Он войдет в бесконечную фазу циклов самосовершенствования, при этом каждое новое поколение ИИ будет появляться все быстрее, порождая своего рода «интеллектуальный взрыв» и создав в конечном счете суперинтеллект, превосходящий интеллект всего человечества.