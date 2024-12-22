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Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1764

Firefly Aerospace доставит ровер NASA на Луну в 2028 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало компанию Firefly Aerospace для третьей миссии по доставке полезной нагрузки на Луну. На этот раз миссия отправится с луноходом на борту, запуск запланирован на 2028 год. Стоимость контракта составила 179,6 миллиона долларов.

Сообщество
# Firefly Aerospace
# космос
# Луна
# луноходы
Рендер лунного модуля Blue Ghost 3 и лунохода / © Firefly Aerospace
Рендер лунного модуля Blue Ghost 3 и лунохода / © Firefly Aerospace

Миссия использует посадочный модуль Blue Ghost 3 американской частной компании Firefly Aerospace. Он доставит на Луну шесть полезных грузов для изучения кратера Груйтуйзен и получения образцов реголита. Некоторые из научных инструментов будут установлены на луноходе.

Основная цель — помочь ученым понять формирование куполов Груйтуйзена, региона со скалами, которые, по-видимому, состоят из магмы, богатой кремнеземом, похожей на гранит. На Земле гранит образуется в результате тектоники плит и в присутствии воды, чего нет на Луне, поэтому исследователи не уверены, как образовались купола Груйтуйзена.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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ulogin_facebook_998483030336074
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Андрей, наоборот. В одной стране и во второй стране купили абсолютно одинаковый унитаз, первой стране в ввп пошло сто баксов, второй - три тысячи.

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Andrew, эта статья бред. Берем такие организации как ВБ, МВФ, ЕРРБ и самое главное рейтинговые агентства по инвестициям (типа Финча), что понизили

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