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Firefly Aerospace доставит ровер NASA на Луну в 2028 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало компанию Firefly Aerospace для третьей миссии по доставке полезной нагрузки на Луну. На этот раз миссия отправится с луноходом на борту, запуск запланирован на 2028 год. Стоимость контракта составила 179,6 миллиона долларов.

Рендер лунного модуля Blue Ghost 3 и лунохода / © Firefly Aerospace

Миссия использует посадочный модуль Blue Ghost 3 американской частной компании Firefly Aerospace. Он доставит на Луну шесть полезных грузов для изучения кратера Груйтуйзен и получения образцов реголита. Некоторые из научных инструментов будут установлены на луноходе.

Основная цель — помочь ученым понять формирование куполов Груйтуйзена, региона со скалами, которые, по-видимому, состоят из магмы, богатой кремнеземом, похожей на гранит. На Земле гранит образуется в результате тектоники плит и в присутствии воды, чего нет на Луне, поэтому исследователи не уверены, как образовались купола Груйтуйзена.