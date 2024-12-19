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Очередной запуск частной японской ракеты KAIROS завершился аварией

Второй запуск ракеты-носителя KAIROS, созданной японским стартапом Space One, завершился аварией. Ракета потеряла управление и была уничтожена системой аварийного прекращения полета.

Ракета KAIROS во время своего второго полета / © Space One

Space One прекратила полет примерно через три минуты после старта на высоте 100 километров, когда обнаружилась аномалия в двигателях первой ступени ракеты. KAIROS потеряла управление и начала вращаться. После этого по соображениям безопасности ракету подорвали автоматикой. KAIRO несла пять спутников, разработанных японскими коммерческими фирмами, старшеклассниками и тайваньской компанией.

Ракета KAIROS длиной 18 метров предназначена для вывода до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до150 килограммов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

В первый полет KAIROS отправилась в марте 2024 года, однако тогда взорвалась почти сразу после запуска.