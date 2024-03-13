Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: японская ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта

Ракета Space One взорвалась в воздухе вскоре после запуска / © Kyodo

Ракета стартовала с космодрома Кии 13 марта, в 05:01 по московскому времени, и взорвалась через несколько секунд после запуска.

Обломки Kairos упали в горах вблизи места пуска. Причина аварии пока не известна. На борту ракеты находился спутник дистанционного зондирования Земли.

© The Launch Pad