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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
6 часов назад
Рейтинг: +205
Посты: 544

Размером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолета

Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA показали концепт нового марсианского вертолета Mars Chopper. Он станет улучшенной версией Ingenuity и сможет перевозить полезную нагрузку массой до пяти килограммов на расстояние до трех километров каждый марсианский день.

Сообщество
# Ingenuity
# NASA
# космос
# Марс
Концепт вертолета Mars Chopper / © NASA / JPL-Caltech
Концепт вертолета Mars Chopper / © NASA / JPL-Caltech

По данным NASA, Mars Chopper будет размером с внедорожник, оснащенный шестью несущими винтами, каждый с шестью пропеллерами. Новый вертолет сможет быстро добраться до тех участков Красной планеты, которых не сможет достичь марсоход.

© NASA / JPL-Caltech

Пока что проект Mars Chopper находится на ранней стадии разработки. 

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Комментарии

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2 Комментария
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10 минут назад
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Есть ли полезное действие от вращения пропеллеров - эдакое завихрение завихрений - экспериментаторы и практики!
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Андрей
Андрей
2 часа назад
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"каждый с шестью" лопастями.🤦
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Космонавтика
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