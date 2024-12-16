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Размером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолета

Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA показали концепт нового марсианского вертолета Mars Chopper. Он станет улучшенной версией Ingenuity и сможет перевозить полезную нагрузку массой до пяти килограммов на расстояние до трех километров каждый марсианский день.

Концепт вертолета Mars Chopper / © NASA / JPL-Caltech

По данным NASA, Mars Chopper будет размером с внедорожник, оснащенный шестью несущими винтами, каждый с шестью пропеллерами. Новый вертолет сможет быстро добраться до тех участков Красной планеты, которых не сможет достичь марсоход.

© NASA / JPL-Caltech

Пока что проект Mars Chopper находится на ранней стадии разработки.