Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Видео: взлет Ил-76 с авиабазы Хмеймим под прикрытием Ка-52М
Ударный вертолёт Ка-52М «Аллигатор» ВКС России обеспечивает прикрытие военно-транспортного самолёта Ил-76 во время взлёта с авиабазы Хмеймим. Сюжет подчёркивает высокую боеготовность экипажей в сложившейся ситуации в Сирии.
Причина сопровождения Ил-76 кроется в особенностях региона, где расположена авиабаза Хмеймим. Находясь вблизи зоны нестабильности, самолёты, совершающие взлёты и посадки, находятся под потенциальной угрозой, особенно со стороны переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и других средств поражения. Для предотвращения возможных атак используется тактика сопровождения транспортных самолётов ударными вертолётами, такими как Ка-52М «Аллигатор», который способен оперативно уничтожить любые цели, угрожающие безопасности воздушного судна.
Ка-52М «Аллигатор» — это модернизированная версия знаменитого вертолёта, оснащённая современными системами управления огнём, улучшенной бронёй и новым комплексом ракетного вооружения. В данном эпизоде его главной задачей было обеспечение зоны безопасности для Ил-76 на наиболее уязвимых этапах полёта: во время взлёта и набора высоты. Ка-52М использует свои передовые приборы для мониторинга обстановки и способен моментально реагировать на угрозы.
Военно-транспортный самолёт Ил-76, выполнявший важное задание, является ключевым звеном в обеспечении жизнедеятельности российской группировки. Этот тяжёлый транспортник перевозит личный состав, технику и грузы, поддерживая непрерывное функционирование базы. Безопасность таких рейсов — приоритет для ВКС России, и сопровождение вертолётом является частью тщательно отработанной тактики.
Этот случай подчёркивает, насколько важно взаимодействие различных видов авиации в современных военных операциях. Видео такого рода не только привлекает внимание к возможностям ВКС России, но и показывает, как на практике реализуется концепция «интегрированной безопасности».
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Своеобразную «шпаргалку» внутри клеток, объясняющую как перевести набор нуклеотидов («букв») в ДНК или РНК в последовательность аминокислот («деталей»), из которых состоят белки, называют генетическим кодом. Его устройство одинаково почти у всех организмов на Земле, однако ученые до сих пор спорят о времени его происхождения и постепенных изменениях. Теперь, проанализировав фрагменты белковой цепи этой древней генетической «шпаргалки», исследователи пересмотрели устоявшиеся представления о ее происхождении.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
Астрономы заметили в далекой маленькой галактике крайне своеобразное явление: неизвестный объект вспыхнул и потух так стремительно, что это совершенно непохоже на большинство подобных событий в космосе. Подозревают, что за событием стоит черная дыра, притом та самая, которую давно разыскивают: черная дыра промежуточной массы.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Страшная сила
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии