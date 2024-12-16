Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: взлет Ил-76 с авиабазы Хмеймим под прикрытием Ка-52М

Ударный вертолёт Ка-52М «Аллигатор» ВКС России обеспечивает прикрытие военно-транспортного самолёта Ил-76 во время взлёта с авиабазы Хмеймим. Сюжет подчёркивает высокую боеготовность экипажей в сложившейся ситуации в Сирии.

Скриншот из видео: взлет Ил-76 с авиабазы Хмеймим под прикрытием Ка-52М / Источник видео: различные тг-каналы

Причина сопровождения Ил-76 кроется в особенностях региона, где расположена авиабаза Хмеймим. Находясь вблизи зоны нестабильности, самолёты, совершающие взлёты и посадки, находятся под потенциальной угрозой, особенно со стороны переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и других средств поражения. Для предотвращения возможных атак используется тактика сопровождения транспортных самолётов ударными вертолётами, такими как Ка-52М «Аллигатор», который способен оперативно уничтожить любые цели, угрожающие безопасности воздушного судна.

Ка-52М «Аллигатор» — это модернизированная версия знаменитого вертолёта, оснащённая современными системами управления огнём, улучшенной бронёй и новым комплексом ракетного вооружения. В данном эпизоде его главной задачей было обеспечение зоны безопасности для Ил-76 на наиболее уязвимых этапах полёта: во время взлёта и набора высоты. Ка-52М использует свои передовые приборы для мониторинга обстановки и способен моментально реагировать на угрозы.

Военно-транспортный самолёт Ил-76, выполнявший важное задание, является ключевым звеном в обеспечении жизнедеятельности российской группировки. Этот тяжёлый транспортник перевозит личный состав, технику и грузы, поддерживая непрерывное функционирование базы. Безопасность таких рейсов — приоритет для ВКС России, и сопровождение вертолётом является частью тщательно отработанной тактики.

Видео: взлет Ил-76 с авиабазы Хмеймим под прикрытием Ка-52М / Источник видео: различные тг-каналы

Этот случай подчёркивает, насколько важно взаимодействие различных видов авиации в современных военных операциях. Видео такого рода не только привлекает внимание к возможностям ВКС России, но и показывает, как на практике реализуется концепция «интегрированной безопасности».