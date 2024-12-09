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Прототип уникального британского грузового самолета разберут на части

В Великобритании начался демонтаж единственного в своем роде и в мире прототипа крупногабаритного грузового самолета Conroy Skymonster, созданного на базе Canadair CL-44 в 1960-х. Ранее из-за коррозии и отсутствия средств на восстановление воздушного судна было принято решение разобрать его.

Conroy Skymonster / © Chris Chennell, Tony Guest

Крупные элементы конструкции самолета, в том числе фюзеляж, отправят в Музей авиации Южного Уэльса, где они станут экспонатами. Остальные части передадут другим музеям и коллекционерам для восстановления других исторических самолетов.

Skymonster спроектировал американский летчик и бизнесмен Джон М. Конрой как транспортный самолет, который можно было бы использовать для перевозки трех реактивных двигателей Rolls-Royce RB.211 из Северной Ирландии в Калифорнию (США).

Conroy Skymonster / © aceebee



