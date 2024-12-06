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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +935
Посты: 1926

Уничтожение МКС может нанести ущерб озоновому слою

Международная космическая станция (МКС) медленно, но верно движется к концу своей жизни. В ее сегментах периодически происходят утечки воздуха, вызванные усталостными трещинами в металле, которые со временем будут нарастать. В связи с этим NASA планирует свети станцию с орбиты в начале следующего десятилетия.

Сообщество
# космос
# МКС
# экология
Международная космическая станция / © NASA
Международная космическая станция / © NASA

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США утверждают, что риск вывода из эксплуатации станции для Земли невелик, однако другие эксперты в этом не уверены.

Они заявили, что сгорание гигантского куска металла и других материалов в атмосфере может привести к выбросу вредных химических веществ, которые, вероятно, повредят защитный озоновый слой нашей планеты.

Исследователи уже обнаружили, что когда спутники, такие как аппараты Starlink компании SpaceX, сгорают при входе в атмосферу, в ее верхние слои могут попадать вредные загрязняющие вещества, в частности оксиды алюминия.

Согласно статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, эта тенденция, несомненно, будет только усиливаться благодаря огромному количеству спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту, и может способствовать «значительному истощению озонового слоя».

По словам авторов статьи, при сгорании спутника массой 250 килограммов образуется около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия. На то, чтобы они попали в стратосферу, потребуется до 30 лет.

Таким образом, учитывая огромную массу космической станции, воздействие на окружающую среду может быть значительным, и исследователи только начинают осознавать масштабы связанных с этим рисков.

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