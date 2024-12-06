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Уничтожение МКС может нанести ущерб озоновому слою
Международная космическая станция (МКС) медленно, но верно движется к концу своей жизни. В ее сегментах периодически происходят утечки воздуха, вызванные усталостными трещинами в металле, которые со временем будут нарастать. В связи с этим NASA планирует свети станцию с орбиты в начале следующего десятилетия.
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США утверждают, что риск вывода из эксплуатации станции для Земли невелик, однако другие эксперты в этом не уверены.
Они заявили, что сгорание гигантского куска металла и других материалов в атмосфере может привести к выбросу вредных химических веществ, которые, вероятно, повредят защитный озоновый слой нашей планеты.
Исследователи уже обнаружили, что когда спутники, такие как аппараты Starlink компании SpaceX, сгорают при входе в атмосферу, в ее верхние слои могут попадать вредные загрязняющие вещества, в частности оксиды алюминия.
Согласно статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, эта тенденция, несомненно, будет только усиливаться благодаря огромному количеству спутников, запускаемых на низкую околоземную орбиту, и может способствовать «значительному истощению озонового слоя».
По словам авторов статьи, при сгорании спутника массой 250 килограммов образуется около 30 килограммов наночастиц оксида алюминия. На то, чтобы они попали в стратосферу, потребуется до 30 лет.
Таким образом, учитывая огромную массу космической станции, воздействие на окружающую среду может быть значительным, и исследователи только начинают осознавать масштабы связанных с этим рисков.
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