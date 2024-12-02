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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 минут назад
Рейтинг: +934
Посты: 1916

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Астрофотограф, обозреватель и поклонник SpaceX Райан Кейтон (Ryan Caton) подсчитал, что компания Илона Маска в 2024 году осуществила столько же запусков ракет (125), сколько «Роскосмос» с 25 ноября 2013-го, ULA — с 28 мая 2010-го, а Arianespace — с 14 мая 2009-го. 

Сообщество
# SpaceX
# космос
# ракеты
# Роскосмос
Ракета Falcon9 компании SpaceX отправляется в полет / © SpaceX
Ракета Falcon9 компании SpaceX отправляется в полет / © SpaceX

Кейтон также отметил, что в этом году Falcon летали чаще, чем ракета Ariane 4 (116), Ariane 5 (117) и Atlas V (101) за всю свою историю.

Если SpaceX продолжит держать темп, до конца 2024 года число ее запусков может сравниться с общим числом полетов системы Space Shuttle (135) за все время ее эксплуатации

В ответ на сообщение Кейтона Илон Маск отметил, что в следующем году ракеты Falcon должны совершить 150 полетов.

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Комментарии

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1 Комментарий
Игорь Корн
Игорь Корн
7 секунд назад
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0
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Ничего ничего. Погодите погодите. Вот после 2030 кааак начнется.... Ух ух ух. По 100500 в год! Аа... Перепутал... Это ж про самолеты... :(
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Последние комментарии

Игорь Корн
7 секунд назад
Ничего ничего. Погодите погодите. Вот после 2030 кааак начнется.... Ух ух ух. По 100500 в год! Аа... Перепутал... Это ж про самолеты... :(

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

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