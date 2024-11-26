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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Вчера, 20:47
Рейтинг: +934
Посты: 1907

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон во время интервью с Биллом Махером раскритиковал план Маска сделать человечество «межпланетным видом» путем создания города на Красной планете.

Сообщество
# Илон Маск
# космос
# Марс
# Нил Деграсс Тайсон
Нил Деграсс Тайсон / © National Geographic
Нил Деграсс Тайсон / © National Geographic

«Не думаю, что это произойдет, пока правительства не решат, что это в наших геополитических интересах. Кто-то должен заплатить за отправку людей, и просто интересоваться чем-то — это не то же самое, что платить за это», — заявил Нил Деграсс Тайсон.

Астрофизик уверен, что полет на Марс приведет к гибели людей, будет стоить «один триллион долларов» и не даст никакой прибыли для инвестиций венчурных капиталистов.

Маск отреагировал на выпад Нила Деграсса Тайсона на своей странице в социальной сети Х.

«Ого, они действительно не понимают. Марс имеет решающее значение для долгосрочного выживания», — написал владелец компании SpaceX.

Кроме того, Маск отметил, что не собирается просить денег у венчурных капиталистов, так как понимает, что это предприятие не имеет смысла в качестве инвестиция и почему он самостоятельно собирает на него ресурсы.

Это далеко не первый раз, когда Тайсон критикует Маска, иногда необдуманно. Ранее в этом году астрофизик попал в неприятную ситуацию, заявив, что SpaceX «еще ничего не сделала для NASA». Несколько недель спустя астрофизик был вынужден отказаться от своего чрезмерно обобщающего и неточного заявления.

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Комментарии

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8 Комментариев
Владимир Наумов
Владимир Наумов
15 часов назад
-
-3
+
Зверинная пьяная воюющая земная цивилизация, хоть имеет некоторые достижения, не имеет права распостраняться в космосе, потому в целом астрофизик прав.
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-
3
+
    Dmitr Sha
    Dmitr Sha
    10 часов назад
    -
    0
    +
    Владимир, через 4 миллиарда лет температура Солнца достигнет пика, когда светилу будет восемь миллиардов оно станет гигантской красной звездой, планета Земля - его частью Жизнь на нашей планете станет невозможной много раньше, чего с Марсом не случится Имеет право или нет решать будут уже не наши потомки. Оставить о себе память это уже другой вопрос, на пике раздувания солнышка орбита Марса будет много выше, а комфортным для растений местом станет поверхность Плутона
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    -
    0
    +
    Serjo Djachkowski
    Serjo Djachkowski
    8 часов назад
    -
    1
    +
    Владимир, не согласен на Марсе в колонии скорее всего будет типа социализма или коммунизма. От действий одного человека зависит жизнь всех. Ошибка одного может привести к смерти всех. Поэтому работать там будут все. Ну и замкнутое пространство ссоры и склоки, стресс. Народ скорее всего будет стрессовать, поэтому необходима великая цель сделать Марс зелёным. Когда цель появиться то с течением времени люди станут другими, лучше что-ли. Там ещё немаловажную роль играет изоляция, т.е в течение 4-6 поколений люди потеряют иммунитет к болезням, ну и новые болезни (штаммы гриппа, МЕRS, SARS) смогут выкосить население. Поэтому будем наблюдать видообразование в прямом эфире.
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    -
    1
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      ещё комментарии
Zhe Sh
Zhe Sh
16 часов назад
-
0
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Проблема выживания человечества как вида, вообще, на мой взгляд, является довольно сомнительной постановкой вопроса. Человек как вид жизненно необходим, в основном, отдельным видам вирусов, бактерий, глистов и пр. паразитов. Исторически развитие сапиенсов движется скорее от вида к индивидууму. Важен не вид, а отдельный человек. Один хороший человек стоит дороже миллиона злодеев с точки зрения этики. Разведение на Марсе людей исключительно ради того, чтобы сохранилась какая-то часть их поголовья, этически бессмысленно, а потому нецелесообразно.
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-
0
+
    Дмитрий Kuрueнко
    Дмитрий Kuрueнко
    5 часов назад
    -
    0
    +
    Zhe, пугающая и людоедская у вас философия. К счастью не реализуемая на практике. Величайший практик Адольф Алаизович так и не справился с ее реализацией. Один, даже самый выдающийся, человек ничего не стоит без миллионов на фоне которых он возвысился.
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    -
    0
    +
1 2
1 2
16 часов назад
-
0
+
Негр просто старый и не шарит за всю эту сектантскую тему с краудфандингом. Хотя в его времена скидывались на Аполлон, и всем нравилось. 60-е это конечно не 2020-е в плане роста экономики и надежд на будущее, но первый же успешный Старшип на Марс даст чудовищный рост воодушевления и готовности нести деньги. А уж на пару первых старшипов у Маска своих денег хватит... Возможно негр не глупый, а наоборот умный, и "критика" Маска это самопиар
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