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Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса

Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон во время интервью с Биллом Махером раскритиковал план Маска сделать человечество «межпланетным видом» путем создания города на Красной планете.

Нил Деграсс Тайсон / © National Geographic

«Не думаю, что это произойдет, пока правительства не решат, что это в наших геополитических интересах. Кто-то должен заплатить за отправку людей, и просто интересоваться чем-то — это не то же самое, что платить за это», — заявил Нил Деграсс Тайсон.

Астрофизик уверен, что полет на Марс приведет к гибели людей, будет стоить «один триллион долларов» и не даст никакой прибыли для инвестиций венчурных капиталистов.

Маск отреагировал на выпад Нила Деграсса Тайсона на своей странице в социальной сети Х.

«Ого, они действительно не понимают. Марс имеет решающее значение для долгосрочного выживания», — написал владелец компании SpaceX.

Кроме того, Маск отметил, что не собирается просить денег у венчурных капиталистов, так как понимает, что это предприятие не имеет смысла в качестве инвестиция и почему он самостоятельно собирает на него ресурсы.

Это далеко не первый раз, когда Тайсон критикует Маска, иногда необдуманно. Ранее в этом году астрофизик попал в неприятную ситуацию, заявив, что SpaceX «еще ничего не сделала для NASA». Несколько недель спустя астрофизик был вынужден отказаться от своего чрезмерно обобщающего и неточного заявления.