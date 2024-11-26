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Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса
Известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон во время интервью с Биллом Махером раскритиковал план Маска сделать человечество «межпланетным видом» путем создания города на Красной планете.
«Не думаю, что это произойдет, пока правительства не решат, что это в наших геополитических интересах. Кто-то должен заплатить за отправку людей, и просто интересоваться чем-то — это не то же самое, что платить за это», — заявил Нил Деграсс Тайсон.
Астрофизик уверен, что полет на Марс приведет к гибели людей, будет стоить «один триллион долларов» и не даст никакой прибыли для инвестиций венчурных капиталистов.
Маск отреагировал на выпад Нила Деграсса Тайсона на своей странице в социальной сети Х.
«Ого, они действительно не понимают. Марс имеет решающее значение для долгосрочного выживания», — написал владелец компании SpaceX.
Кроме того, Маск отметил, что не собирается просить денег у венчурных капиталистов, так как понимает, что это предприятие не имеет смысла в качестве инвестиция и почему он самостоятельно собирает на него ресурсы.
Это далеко не первый раз, когда Тайсон критикует Маска, иногда необдуманно. Ранее в этом году астрофизик попал в неприятную ситуацию, заявив, что SpaceX «еще ничего не сделала для NASA». Несколько недель спустя астрофизик был вынужден отказаться от своего чрезмерно обобщающего и неточного заявления.
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