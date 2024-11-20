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Водородный СВВП Vertiia совершил первый свободный полет

Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Vertiia на водородных топливных элементах, созданный австралийской компанией AMSL Aero, впервые поднялся в воздух без страховочной привязи.

Водородный СВВП Vertiia совершил первый свободный полет / © AMSL Aero

Vertiia оснащен восемью электрическими роторами, которые получают энергию от водородных топливных элементов. Согласно заявлению AMSL Aero, Vertiia способен развивать скорость до 300 километров в час, а дальность его полета составляет до 1000 километров.

Водородный СВВП Vertiia совершил первый свободный полет / © AMSL Aero

Аппарат рассчитан на перевозку пилота и четырех пассажиров.

В первый коммерческий рейс Vertiia сможет отправиться после полного одобрения регулирующих органов, которое, по оценкам AMSL Aero, ожидают к 2027 году.