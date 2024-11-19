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Китай проведет испытания по строительству лунной базы с использованием блоков из лунного грунта

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-8» 16 ноября успешно состыковался с станцией «Тяньгун» и доставил на орбитальный форпост прототипы блоков, изготовленных из различных материалов, найденных на Земле, таких как базальт, которые имитируют свойства лунного грунта.

Естественный спутник Земли / © NASA

В рамках нового эксперимента тайконавты на борту «Тяньгун» попытаются оценить, как такие строительные материалы выдержат экстремальные условия космоса (радиацию, перепады температур и лунные землетрясения), чтобы в будущем их можно было использовать для создания базы на естественном спутнике Земли.

Прототипы блоков изготовили ученые из Уханьского университета после анализа грунта, привезенного китайским зондом «Чанъэ-5». По словам специалистов, полученные блоки втрое прочнее, чем стандартные кирпичи, и соединяются между собой без использования связующего вещества.

Эксперимент продлится три года, с ежегодным возвращением образцов для анализа.