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Николай Головин
Николай Головин
17 минут назад
Рейтинг: +202
Посты: 513

Китай проведет испытания по строительству лунной базы с использованием блоков из лунного грунта

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-8» 16 ноября успешно состыковался с станцией «Тяньгун» и доставил на орбитальный форпост прототипы блоков, изготовленных из различных материалов, найденных на Земле, таких как базальт, которые имитируют свойства лунного грунта.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
Естественный спутник Земли / © NASA 
Естественный спутник Земли / © NASA 

В рамках нового эксперимента тайконавты на борту «Тяньгун» попытаются оценить, как такие строительные материалы выдержат экстремальные условия космоса (радиацию, перепады температур и лунные землетрясения), чтобы в будущем их можно было использовать для создания базы на естественном спутнике Земли.

Прототипы блоков изготовили ученые из Уханьского университета после анализа грунта, привезенного китайским зондом «Чанъэ-5». По словам специалистов, полученные блоки втрое прочнее, чем стандартные кирпичи, и соединяются между собой без использования связующего вещества.

Эксперимент продлится три года, с ежегодным возвращением образцов для анализа.

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