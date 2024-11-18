Tesla стала лидером по числу смертельных ДТП среди всех автомобильных брендов

Электромобиль Tesla Model S / © Tesla

Исследование проводилось на автомобилях модельного ряда 2018-2022 годов и было сосредоточено на авариях, произошедших с 2017 по 2022 год, в результате которых погибли пассажиры. Согласно результатам, у электромобилей Tesla показатель смертельных случаев в ДТП составляет 5,6 на миллиард миль пробега; Kia занимает второе место с показателем 5,5, а Buick замыкает тройку лидеров с показателем 4,8. Средний показатель смертельных случаев в ДТП для всех автомобилей в Соединенных Штатах составляет 2,8 на миллиард миль пробега.

Авторы исследования также проанализировали некоторые данные по отдельным моделям. У Tesla Model S этот показатель более чем вдвое превышает средний показатель — 5,8 на миллиард миль пробега; в то же время у Tesla Model Y — самого продаваемого автомобиля в мире — показатель смертельных аварий составляет 10,6, что почти в четыре раза превышает среднее значение. Tesla Model Y занял шестое место среди худших автомобилей в целом (Hyundai Venue расположился на первом месте в целом с показателем смертельных аварий 13,9).

Результаты не указывают на то, что электромобили Tesla изначально небезопасны или имеют конструктивные недостатки. Эксперты считают, что подавляющее число аварий Tesla с летальным исходом связаны с действиями водителей и возможностями электромобилей слишком быстро разгоняться.