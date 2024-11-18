Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Tesla стала лидером по числу смертельных ДТП среди всех автомобильных брендов
По данным недавнего исследования iSeeCars, электромобили Tesla возглавили рейтинг автомобилей с самым высоким показателем летальных аварий в США.
Исследование проводилось на автомобилях модельного ряда 2018-2022 годов и было сосредоточено на авариях, произошедших с 2017 по 2022 год, в результате которых погибли пассажиры. Согласно результатам, у электромобилей Tesla показатель смертельных случаев в ДТП составляет 5,6 на миллиард миль пробега; Kia занимает второе место с показателем 5,5, а Buick замыкает тройку лидеров с показателем 4,8. Средний показатель смертельных случаев в ДТП для всех автомобилей в Соединенных Штатах составляет 2,8 на миллиард миль пробега.
Авторы исследования также проанализировали некоторые данные по отдельным моделям. У Tesla Model S этот показатель более чем вдвое превышает средний показатель — 5,8 на миллиард миль пробега; в то же время у Tesla Model Y — самого продаваемого автомобиля в мире — показатель смертельных аварий составляет 10,6, что почти в четыре раза превышает среднее значение. Tesla Model Y занял шестое место среди худших автомобилей в целом (Hyundai Venue расположился на первом месте в целом с показателем смертельных аварий 13,9).
Результаты не указывают на то, что электромобили Tesla изначально небезопасны или имеют конструктивные недостатки. Эксперты считают, что подавляющее число аварий Tesla с летальным исходом связаны с действиями водителей и возможностями электромобилей слишком быстро разгоняться.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Зика: новая угроза
Очень странные болезни
Неопределенность бытия. Насколько хорошо вы знакомы с квантовой механикой?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии