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Вторую рыбу «Судного дня» выбросило на пляж Калифорнии за последние три месяца

Сотрудники Института океанографии имени Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего на прошлой неделе обнаружили мертвую трехметровую рыбу-ремень, или сельдяного короля, который считается предвестницей землетрясений и других природных катаклизмов. Это уже вторая подобная находка в Калифорнии за последние три месяца.

Трехметровая рыба-ремень на пляже в Калифорнии / © Scripps Institution of Oceanography

Рыбу-ремень (Regalecus russelii) часто называют «рыбой Cудного дня», так как она обитает на глубине от 200 до 1000 метров и поднимается к поверхности крайне редко.

Согласно японской мифологии, если рыбу-ремень выбросило на берег, то скоро случится землетрясение. За два года до землетрясения и спровоцированного им цунами, вызвавших аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, на пляжах Японии были обнаружены десятки таких рыб.

Трехметровая рыба-ремень на пляже в Калифорнии / © Scripps Institution of Oceanography