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Starship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в мире
Сегодня созвездие спутников Starlink представляет собой основной источник дохода для SpaceX, однако вскоре все изменится.
На XXXI ежегодной инвестиционной конференции Baron президент и главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starship выведет космическую компанию на новый уровень и поможет стать одной из самых дорогих в мире.
По словам Шотвелл, полностью многоразовая ракета с космическим кораблем изменит все в космических полетах — не только за счет более низких затрат на эксплуатацию. Starship быстро затмит существующее семейство ракет Falcon 9 для вывода полезной нагрузки на орбиту.
«Я не удивлюсь, если мы осуществим 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — сказала Шотвелл. При этом президент SpaceX отметила, что Falcon 9 и космический корабль Dragon могут быть выведены из эксплуатации спустя всего шесть-восемь лет, поскольку клиенты компании перейдут на Starship.
Основатель и генеральный директор Baron Capital Рон Барон убежден в потенциале роста SpaceX как с Starship, так и с Starlink. Он сказал, что его фирма заработала «в семь раз больше денег» с тех пор, как начала инвестировать в SpaceX в 2017 году.
Активы SpaceX сегодня оценивают в 210 миллиардов долларов США. Для сравнения, самая дорогая публичная компания, производитель чипов Nvidia, имеет рыночную капитализацию более 3,4 триллиарда долларов.
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