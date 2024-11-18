  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +934
Посты: 1885

Starship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в мире

Сегодня созвездие спутников Starlink представляет собой основной источник дохода для SpaceX, однако вскоре все изменится.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# технологии
Транспортная система Starship / © SpaceX
Транспортная система Starship / © SpaceX

На XXXI ежегодной инвестиционной конференции Baron президент и главный исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starship выведет космическую компанию на новый уровень и поможет стать одной из самых дорогих в мире.

По словам Шотвелл, полностью многоразовая ракета с космическим кораблем изменит все в космических полетах — не только за счет более низких затрат на эксплуатацию. Starship быстро затмит существующее семейство ракет Falcon 9 для вывода полезной нагрузки на орбиту.

«Я не удивлюсь, если мы осуществим 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет», — сказала Шотвелл. При этом президент SpaceX отметила, что Falcon 9 и космический корабль Dragon могут быть выведены из эксплуатации спустя всего шесть-восемь лет, поскольку клиенты компании перейдут на Starship.

Основатель и генеральный директор Baron Capital Рон Барон убежден в потенциале роста SpaceX как с Starship, так и с Starlink. Он сказал, что его фирма заработала «в семь раз больше денег» с тех пор, как начала инвестировать в SpaceX в 2017 году.

Активы SpaceX сегодня оценивают в 210 миллиардов долларов США. Для сравнения, самая дорогая публичная компания, производитель чипов Nvidia, имеет рыночную капитализацию более 3,4 триллиарда долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Ноя
Бесплатно
Информатика: текст, звук, изображение в компьютерах
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Южноамериканские копытные: альтернативная эволюция
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Экстремальные наводнения в Санкт-Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Геодезист Гвоздев: дойти до Аляски раньше Беринга
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Щедрость и мозг
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
700
Соединения костей
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Магия машин: как искусственный интеллект стал новой магией
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Ноя
600
Красота по-палеолитически: приемы обработки и способы ношения украшений верхнего палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Трехмерная геномика: как укладка ДНК управляет работой генов
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Вчера, 12:46
Юлия Позднякова

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Интервью
# коллайдер
# синхротрон
# ускоритель частиц
# физика
# ядерная физика
Выбор редакции
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Вчера, 10:02
Михаил Орлов

Пластилин помог зоологам узнать, кто нападает на дождевых червей

Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.

Биология
# беспозвоночные
# пищевые цепи
# черви
# экология
# экосистемы
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики создали механический кубит

    41 минута назад

  2. СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

    Вчера, 12:46

  3. Пластилин помог зоологам узнать, кто нападает на дождевых червей

    Вчера, 10:02

  4. «Хаббл» показал, как Млечный Путь «сдувает» вещество соседней галактики

    Позавчера, 20:06
Выбор редакции

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Вчера, 12:46

Последние комментарии

Shayhnur Hamitov
3 часа назад
Мне кажется, что внутри луны есть глыба не правильной формы довольно большая, обычно в таких сферах есть ядра правильной круглой формы, но тут

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Art St
3 часа назад
При самолётом старте надо усиливать корпус ракеты,чтобы он выдерживал разного рода нагрузки при горизонтальном полете и это как раз и съедает

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
Судя по глубине съёмки, этого дракона можно увидеть во время сноклинга

Отец-молодец: дайвер запечатлел яркого морского дракона с икройОтец-молодец: дайвер запечатлел яркого морского дракона с икрой

Иван Колупаев
4 часа назад
Пью, Византия это восточная часть Римской империи, с Германией контактировала западная. И то сказать "контактировала" 😁 - германские племена ее

Византия и Россия: как мы стали наследниками Восточной Римской империи? Интервью с Сергеем ПрокопенкоВизантия и Россия: как мы стали наследниками Восточной Римской империи? Интервью с Сергеем Прокопенко

1 2
5 часов назад
А мне кстати Delta III больше по дизайну зашла. Вторая скучная, карандаш, четвёртая какая-то бездушная без огонька, а Дельта-3 норм франкенштейн с

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

1 2
5 часов назад
Конечно Дельта - всё, это корпоративная попильная ракета коррупционной жирной корпорации. Забавно только что она летала без проблем, а ведь как

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Rodomir Vasilevski
6 часов назад
Это Советский проект,олегархический огрызок просто пытается сделать вид бурной деетельности. Ученые массаво уезжают из России,остаются одни

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением ЛевичевымСКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Иван Колупаев
7 часов назад
Елена, а их на других сайтах уже забанили 😁

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Роман Литвяков
7 часов назад
Игорь, вы вроде здоровый с виду. Но по рассуждениям...тот ещё ебобо

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Роман Литвяков
7 часов назад
Михаил, гвозди научились

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

alexey al
8 часов назад
Юрий, в приличном обществе за подобные высказывания гонят в шею. Нет мозгов - так не пудрите мозги окружающим! Вера - ваш личный выбор. Держите ее в

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

alexey al
8 часов назад
Вячеслав, ваше быдлянская нелюбовь к русскому проигрывает. Прошу больше так не делать. Вы в курсе всех подноготных ситуации? Какого бабуина решили

NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и значимости утечки воздуха на МКСNASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и значимости утечки воздуха на МКС

Иван Колупаев
9 часов назад
1, ну может и не в пять раз, но побольше. Протон в сравнении с ней вообще худышка. Даже Фалькон Хеви не такой огромный. И что-то там говорилось о

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Hello Salut
10 часов назад
А сверхпроводимость-то они увидели?

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимостиФизики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Ван Хельсинг
10 часов назад
Дык, оставьте уже амерам в наследство, пусть сами чинят, как хотят

NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и значимости утечки воздуха на МКСNASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях о причине и значимости утечки воздуха на МКС

1 2
11 часов назад
Охохох, да тут у нас прям критика! Ноо...скажем так, 100 секунд, не 100 секунд, но 70 там точно будет, если двигатель оптимизированный с коротким соплом. А

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Иван Колупаев
11 часов назад
Вячеслав, это не о той прямой линии когда чуть не главный вопрос был "когда боевые роботы начнут охранять границы РФ?" 😁 2006 год если нас гугл не

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Роман М
12 часов назад
Упростил слишком сложное: Соединения направления неразличимы. И всё равно не понял. Ну не может быть в одном предложении с единственным сказуемым

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимостиФизики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Евгений Зинкевич
13 часов назад
Во врёт, как дышит...

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAIТехнологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Степан Жук
13 часов назад
Круто! З. Ы. Даже советский "троечник" по физике смог придумать и возглавить такой проект, кроме того, что является зам.директора ИЯФ. Вот какое

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением ЛевичевымСКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно