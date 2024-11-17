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Новая модель ИИ компании OpenAI оказалась не такой продвинутой, как надеялись

Новая большая языковая модель под названием Orion, которую разрабатывают программисты компании OpenAI, оказалась не такой мощной, как они надеялись.

Чат-бот GPT-4 / © OpenAI

По данным издания Bloomberg, Orionявно не дотягивает по уровню возможностей до своего предшественника — чат-бота GPT-4. Похожий отчет The Information показал: некоторые исследователи OpenAI считают, что в определенных областях, таких как программирование, вообще не произошло никаких улучшений.

Причем OpenAI не единственная компания, которая столкнулась с проблемами при разработке ИИ. Следующая итерация модели Gemini от компании Google также не оправдала ожиданий специалистов, в то время как сроки выпуска разрекламированного Claude 3.5 Opus от Anthropic вообще «повисли в воздухе».

Эти общеотраслевые трудности могут быть признаком того, что парадигма улучшения моделей ИИ посредством так называемого масштабирования наталкивается на стену, предвещая потенциальные экономические проблемы в будущем, если разработка моделей ИИ останется дорогостоящей, а существенных скачков в производительности на пути к созданию общего или сильного искусственного интеллекта не произойдет.

«Пузырь ИИ понемногу лопается», — констатировала главный научный сотрудник по этике стартапа Hugging Face, тоже занимающегося ИИ, Маргарет Митчелл. Она отметила, что для приближения к человеческому уровню интеллекта и универсальности могут потребоваться иные подходы к обучению ИИ.