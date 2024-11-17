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Новая модель ИИ компании OpenAI оказалась не такой продвинутой, как надеялись
Новая большая языковая модель под названием Orion, которую разрабатывают программисты компании OpenAI, оказалась не такой мощной, как они надеялись.
По данным издания Bloomberg, Orionявно не дотягивает по уровню возможностей до своего предшественника — чат-бота GPT-4. Похожий отчет The Information показал: некоторые исследователи OpenAI считают, что в определенных областях, таких как программирование, вообще не произошло никаких улучшений.
Причем OpenAI не единственная компания, которая столкнулась с проблемами при разработке ИИ. Следующая итерация модели Gemini от компании Google также не оправдала ожиданий специалистов, в то время как сроки выпуска разрекламированного Claude 3.5 Opus от Anthropic вообще «повисли в воздухе».
Эти общеотраслевые трудности могут быть признаком того, что парадигма улучшения моделей ИИ посредством так называемого масштабирования наталкивается на стену, предвещая потенциальные экономические проблемы в будущем, если разработка моделей ИИ останется дорогостоящей, а существенных скачков в производительности на пути к созданию общего или сильного искусственного интеллекта не произойдет.
«Пузырь ИИ понемногу лопается», — констатировала главный научный сотрудник по этике стартапа Hugging Face, тоже занимающегося ИИ, Маргарет Митчелл. Она отметила, что для приближения к человеческому уровню интеллекта и универсальности могут потребоваться иные подходы к обучению ИИ.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Американские психологи предупредили, что укороченное написание слов в электронных сообщениях может влиять на их восприятие и создавать нежелательное впечатление об отправителе.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
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