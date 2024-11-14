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В Китае произошло «восстание машин»: роботы ушли с работы

В китайских социальных сетях появился видеоролик, снятый ночью камерой скрытого наблюдения на одной из выставок роботов.

Роботы ушли с работы / © China daily

На видеозаписи маленький робот подъехал к собратьям и спросил, закончили ли они работать. На что роботы ответили, что они работают постоянно.

Не удовлетворившись ответом, маленький робот призвал их отправляться по домам, что роботы и сделали, устремившись за своим «освободителем».

© China daily