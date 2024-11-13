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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +615
Посты: 1708

Пассажиры Tesla погибли из-за отказавшей электроники дверей электромобиля

Четыре человека погибли в Торонто (Канада) после того, как Tesla, в которой они ехали, врезалась в столб и загорелась. Пятая пассажирка, чудом выжила в аварии после того, как прохожий разбил окно, позволив ей выбраться из горящего электромобиля.

Сообщество
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Сгоревшая Tesla Model Y / © CBC / Meagan Fitzpatrick
Сгоревшая Tesla Model Y / © CBC / Meagan Fitzpatrick

По словам очевидцев, причиной того, что пассажиры оказались запертыми внутри электромобиля, могли стать электронные двери Tesla Model Y, которые люди просто не смогли открыть из-за отсутствия подачи на них электропитания. 

Большинство электромобилей Tesla производятся с ручными рычагами разблокировки дверей, о чем в руководстве по эксплуатации электромобиля сообщает автомобилестроительная компания Илона Маска, но на практике не все Model Y оснащены рычагами разблокировками задних дверей.

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Biotechnological Institute
4 часа назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
4 часа назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
4 часа назад
https://www.youtube.com/watch?v=edrpVch90V0 -причины и способ лечить рак

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Biotechnological Institute
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