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Пассажиры Tesla погибли из-за отказавшей электроники дверей электромобиля

Четыре человека погибли в Торонто (Канада) после того, как Tesla, в которой они ехали, врезалась в столб и загорелась. Пятая пассажирка, чудом выжила в аварии после того, как прохожий разбил окно, позволив ей выбраться из горящего электромобиля.

Сгоревшая Tesla Model Y / © CBC / Meagan Fitzpatrick

По словам очевидцев, причиной того, что пассажиры оказались запертыми внутри электромобиля, могли стать электронные двери Tesla Model Y, которые люди просто не смогли открыть из-за отсутствия подачи на них электропитания.

Большинство электромобилей Tesla производятся с ручными рычагами разблокировки дверей, о чем в руководстве по эксплуатации электромобиля сообщает автомобилестроительная компания Илона Маска, но на практике не все Model Y оснащены рычагами разблокировками задних дверей.