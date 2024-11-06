Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA собирается возобновить выходы в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году. Внекорабельную деятельность приостановили в июне по причине утечки воды из контура охлаждения одного из скафандров.

Астронавт NASA за пределами МКС / © NASA

Управляющий операциями и интеграцией программы МКС Билл Спетч сообщил журналистам на пресс-конференции, что NASA планирует новую серию выходов в открытый космос «в начале следующего года». По словам Спетча, инженерам удалось решить проблему с утечкой воды, которая могла угрожать жизни астронавтов, выходящих в открытый космос.

Так, в июне два астронавта NASA готовились покинуть Международную космическую станцию для выхода в открытый космос, однако операция внезапно отменили из-за утечки воды в сервисном и охлаждающем шланговом узле скафандра Трейси Дайсон.