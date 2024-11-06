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NASA собирается возобновить выходы в открытый космос
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует возобновить выходы в открытый космос в 2025 году. Внекорабельную деятельность приостановили в июне по причине утечки воды из контура охлаждения одного из скафандров.
Управляющий операциями и интеграцией программы МКС Билл Спетч сообщил журналистам на пресс-конференции, что NASA планирует новую серию выходов в открытый космос «в начале следующего года». По словам Спетча, инженерам удалось решить проблему с утечкой воды, которая могла угрожать жизни астронавтов, выходящих в открытый космос.
Так, в июне два астронавта NASA готовились покинуть Международную космическую станцию для выхода в открытый космос, однако операция внезапно отменили из-за утечки воды в сервисном и охлаждающем шланговом узле скафандра Трейси Дайсон.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.
В более теплые периоды истории планеты Сахара прекращала быть пустыней и зарастала растительностью. Теперь климатологи выяснили, что такое зарастание сильнейшим образом влияло как минимум на все Северное полушарие и в особенности на Арктику, Европу и Среднюю Азию. Эти выводы интересны в контексте нынешнего потепления, последствием которого ряд ученых считают новое близящееся озеленение Сахары.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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