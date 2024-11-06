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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1687

ВМС США опубликовали первые снимки истребителя F/A-18F Super Hornet, вооруженного ракетами AIM-174

Американские военные показали первые официальные изображения палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18F Super Hornet в полной боевой нагрузке, включающей четыре новые ракеты класса «воздух — воздух» AIM-174B. Помимо AIM-174, в комплектацию F/A-18F Super Hornet вошли три ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и пара ракет малой дальности AIM-9X Sidewinders.

Сообщество
# авиация
# оружие
# США
F/A-18F Super Hornet в полной боевой нагрузке / © U.S. Navy
F/A-18F Super Hornet в полной боевой нагрузке / © U.S. Navy

На снимках, сделанных во время учений Gray Flag 2024, F/A-18F Super Hornet летит вместе с истребителями F-35C Joint Strike Fighter ВМС США и F-15E Strike Eagle ВВС США.

Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
Самолеты (слева направо) F/A-18F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter и F-15E Strike Eagle пролетают над морским хребтом Пойнт-Мугу в Южной Калифорнии во время учений Gray Flag 24 сентября 2024 года / © U.S. Navy
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