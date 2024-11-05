Спутниковый снимок показал прогресс в строительстве гавани города-небоскреба «Зеркальная линия»

Международная группа исследователей смоделировала уровень давления и состав атмосферы, при которых земные деревья смогли бы начать расти на Марсе. Оказалось, что это куда проще, чем можно было предположить. Но первый марсианский лес может вырасти совсем не там, где его ожидают — то есть довольно далеко от экватора.