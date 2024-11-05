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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 минуты назад
Рейтинг: +926
Посты: 1863

Индия отложила первый пилотируемый полет космического корабля «Гаганьян»

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что первый пилотируемый полет гавганавтов на космическом корабле «Гаганьян» состоится не раньше 2026-го, то есть примерно на год позже ранее запланированного срока. Ему предшествует серия беспилотных летных испытаний, начало которых запланировали на декабрь 2024-го.

Сообщество
# Гаганьян
# Индия
# космос
# технологии
Ракета-носитель Launch Vehicle Mark-3 (LVM3), которая должна будет отправить в пилотируемый полет космический корабль «Гаганьян» / © ISRO
Ракета-носитель Launch Vehicle Mark-3 (LVM3), которая должна будет отправить в пилотируемый полет космический корабль «Гаганьян» / © ISRO

По словам председателя ISRO С. Соманата, задержка связана с крайними мерами предосторожности, принимаемыми для обеспечения безопасности экипажа, а также трудностями в разработке индийских технологий для миссии.

«Я не хочу того, что случилось с кораблем Starliner компании Boeing, поэтому нам следует быть очень осторожными», — сказал Соманат.

В рамках пилотируемого полета космический корабль «Гаганьян» доставит одного или двух гаганавтов на низкую околоземную орбиту, примерно на высоту 400 километров над Землей. В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая самостоятельно запустит людей в космос, — после США, России и Китая.

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