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КНДР рассказала подробности о запуске межконтинентальной баллистической ракеты
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который состоялся 31 октября 2024 года. КНДР также назвала эту новейшую ракету «Хвасон-19» «самой мощной МБР в мире».
МБР поднялась на максимальную высоту 7687,5 километра, а дальность составила 1001,2 километра.
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Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Бразильский ученый и преподаватель показал, как применить физические законы и математический аппарат для понятных студентам ежедневных задач. Он рассчитал и обосновал идеальную форму пивного бокала.
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
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