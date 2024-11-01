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Реконструктор воссоздал лицо девушки-«вампира» из Польши

Археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон (Oscar Nilsson) выполнил реконструкцию облика молодой девушки. Ее кости обнаружили два года назад на кладбище в деревне Пень недалеко от Быдгоща на северо-западе Польши.

Реконструкция облика молодой девушки-«вампира» / © Oscar Nilsson / Projekt Pień

Скелет девушки, умершей в возрасте в 18-20 лет, нашли рядом с артефактами, которые люди XVII века могли положить в могилу, поскольку считали усопшую вампиром и опасались, что она может восстать из мертвых. Так, на пальце ноги был закреплен треугольный замок, а на шее висел металлический серп.

Исследователи предположили, что девушка страдала от физического или психического заболевания, из-за чего местные жители боялись ее при жизни и даже после смерти.

Оскар Нильссен воссоздал внешность девушки-«вампира» с помощью 3D-печати, глины (для изображения толщины тканей и мышц лица), затем добавил глазные яблоки, волосы, ресницы и брови.