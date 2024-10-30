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В NASA собрали платформу новой крупной космической обсерватории

Преемница телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» — будущая космическая обсерватория «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) — получила платформу, которая успешно прошла все необходимые тесты. Теперь она готова к размещению полезной нагрузки.

Инженеры NASA готовят платформу для телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Sydney Rohde

На платформе размером четыре на два метра и массой в 3,8 тонны разместятся сам телескоп c диаметром зеркала в 2,4 метра и его научные инструменты: широкоугольная многоспектральная камера инфракрасного диапазона, коронограф, а также служебные системы телескопа (солнечные панели, система двигателей и связи с 1,7-метровой антенной, которая сможет передавать на Землю 1,4 терабайта данных в день, что в 23 раза больше, чем сегодня посылает телескоп «Джеймс Уэбб»).

Инженеры NASA готовят платформу для телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Sydney Rohde

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» планируют запустить в мае 2027 году на ракете Falcon Heavy.

Он станет одной из обсерваторий нового поколения, которые впоследствии должны прийти на смену «Хабблу» и «Джеймсу Уэббу».

Инженеры NASA готовят платформу для телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Sydney Rohde

«Нэнси Грейс Роман» сможет обозревать намного большие участки неба, что позволит проводить масштабные обзоры и открывать миллиарды астрономических объектов на огромных отрезках времени и пространства.

Инженеры NASA готовят платформу для телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Sydney Rohde