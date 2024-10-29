  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 500

Прототип китайского сверхзвукового пассажирского самолета совершил испытательный полет

Китайская компания Space Transportation сообщила, что прототип ее сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing успешно выполнил испытательный полет. Теперь инженеры намерены подготовить полноразмерный сверхзвуковой самолет к первому полету, который запланирован на 2027 год.

Сообщество
# авиация
# Китай
# технологии
Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation
Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation

По данным китайской компании, этот коммерческий транспортный самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 километров в час — в два раза быстрее, чем летал легендарный британо-французский сверхзвуковой «Конкорд».

Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation
Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation
Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation
Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
700
Млекопитающие мезозоя: выжить среди динозавров
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Как физика встречается с фантастикой в «Задаче трех тел»
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Сверхсветовое движение во вселенной Star Trek
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Космическая пыль
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
500
Экономика вместо политики: от периода быстрого роста до краха «мыльного пузыря»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Окт
700
Остеология: скелет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Темная материя
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
200
 Мифическая палеонтология
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Беседа
01 Ноя
Бесплатно
Язык Эйнштейна
Павильон «АТОМ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 октября
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
Вчера, 14:05
Березин Александр

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?

С точки зрения науки
# SpaceX
# Starship HLS
# Илон Маск
# лунная гонка
Выбор редакции
26 октября
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
26 октября
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Вулканические зимы вызвали массовое вымирание и открыли путь к процветанию динозавров

    11 часов назад

  2. В МФТИ выяснили, как удлиняющий хромосомы белок участвует в ответе на окислительный стресс

    Вчера, 17:53

  3. Российские ученые повысили точность рекомендательных систем для соцсетей и онлайн-магазинов на 50 процентов

    Вчера, 15:59

  4. У самого центра Млечного Пути заметили вытянутую структуру

    Вчера, 14:41
Выбор редакции

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Вчера, 14:05

Последние комментарии

Вячеслав
13 минут назад
"Метановые ракетные двигатели у нас не полнопоточные" - у нас разве есть такой термин? Это скорее всего тупой перевод с английского. Есть термин:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Zahar Vasilev
3 часа назад
Статья крайне интересная. Хотелось бы её дополнить. Сам полёт на Марс крайне дорогая штука. И США одной этого не потянуть. Маск разрабатывает

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
4 часа назад
Владимир, статья действительно превосходная. При этом следует еще учесть, что главный персонаж статьи в ней вовсе не упоминается - а это уже высший

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
5 часов назад
Роман, вот и я так считаю. Статья не только фактически обоснована, она еще, кроме того, идеологически выдержана и политически правильна.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
5 часов назад
Arcady, а может он все же злится на людей которые пропагандируют смену пола как универсальное средство от всех проблем? 😏 А все остальное считает

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Arcady Chumachenko
5 часов назад
В целом верно, но у автора явно просматривается личная неприязнь к "воукизму" и связанные с ней фактические ошибки. Например, хирургическая смена

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Гена Пастухов
5 часов назад
"Закат Европы" докатился до Америки?

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

nemoXX
7 часов назад
Фантазии и иллюзии! Ничего, кроме картинок и прожектов ожидать не приходится.

Россия создает новый возвращаемый космический корабльРоссия создает новый возвращаемый космический корабль

Игорь Коняшов
8 часов назад
Иван, Его компания Стандарт Ойл была разделена в начале 20 века на 34 маленьких компании, часть акций которых его вынудили продать. Антитрестовский

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
10 часов назад
Игорь, а че там с Рокфеллером? Лень гуглить на эту тему. Я даже статью эту не осилил уж больно длинная много /домыслов/ неочевидных прогнозов.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
10 часов назад
Rainer, а причем тут "ангажированные кремлевские аналитики" якобы топящие за Трампа? 😏 Главный в Кремле сказал что ему больше нравится Байден и

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
10 часов назад
Владимир, вся беда что автор считает будто разбирается во всем на свете 😏 и очень настойчиво убеждает в этом других. Многие верят 😍 Он кстати

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Alex Edelstein
10 часов назад
Его уровень выше большинства копирайтеров на этом сайте, впрочем его прогнозы - политические, геополитические и экономические больше основаны на

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, в космосе болтается примерно 7000 рукотворных объектов. Вполне достаточно чтоб было чем заняться наземным службам. Чандре уже 25 лет и

NASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескоповNASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескопов

Рашит Кадыров
10 часов назад
Интересно, а как они из вакуумной камеры выпускают ракету? При атмосферном давлении на крышку будет очень большая нагрузка. И в момент открытия

Огромная праща: SpinLaunch показала новый концепт системы орбитального запускаОгромная праща: SpinLaunch показала новый концепт системы орбитального запуска

Alex Edelstein
11 часов назад
Да здравствует армия России - самая сильная армия в России!

Армию России признали самой сильной в миреАрмию России признали самой сильной в мире

Rainer Adelstone
11 часов назад
Насчёт того, победит ли Трамп существуют большие сомнения: некто Алан Личман считает, что нет

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Игорь Коняшов
12 часов назад
pontiyleontiy, Рокфеллер? -Нет, не слышал!))

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Панов
13 часов назад
Иван, чем они занимаются когда нет телескопа. Вот в чем вопрос. И так ли они много стоят?

NASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескоповNASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескопов

pontiyleontiy
14 часов назад
Александр, поэтому я и набрал "таких" капсом. Маск - не какие-то там работяги-граждане и не иностранный инвестор. У ТАКИХ как Маск в США не отбирают.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно