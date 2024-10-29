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Boeing может продать Starliner и перестать заниматься космосом

Американский аэрокосмический гигант Boeing в попытке решить финансовые проблемы может продать свой бизнес в сфере космоса, включая программу Starliner. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance запускает космический корабль Starliner в первый пилотируемый полет / © United Launch Alliance

По данным издания Wall Street Journal, слухи о продаже программы Starliner появились менее чем через два месяца после того, как космический корабль завершил свой первый испытательный полет.

Boeing известна десятилетиями сотрудничества с NASA, в том числе в качестве генерального подрядчика Международной космической станции. Однако в 2024 году компания столкнулась с растущими финансовыми проблемами, включая затяжную забастовку ее крупнейшего профсоюза и значительные проблемы с самолетами и программой Starliner.

Пока не известно, какую часть бизнеса могут продать, если продажа вообще состоится. Например, Boeing может сохранить роль в создании ракеты Space Launch System (SLS) для программы NASA «Артемида» по исследованию Луны. Boeing также владеет 50% акций компании United Launch Alliance, чья ракета Atlas V запустила миссию Starliner 5 июня 2024 года.

Ранее американская компания уже пошла на продажу своего небольшого оборонного дочернего предприятия Digital Receiver Technology. Оно производило беспроводное оборудование для разведки армии США.