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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +926
Посты: 1848

Boeing может продать Starliner и перестать заниматься космосом

Американский аэрокосмический гигант Boeing в попытке решить финансовые проблемы может продать свой бизнес в сфере космоса, включая программу Starliner. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Сообщество
# Boeing
# Starliner
# космос
# технологии
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance запускает космический корабль Starliner в первый пилотируемый полет / © United Launch Alliance
Ракета Atlas V компании United Launch Alliance запускает космический корабль Starliner в первый пилотируемый полет / © United Launch Alliance

По данным издания Wall Street Journal, слухи о продаже программы Starliner появились менее чем через два месяца после того, как космический корабль завершил свой первый испытательный полет.

Boeing известна десятилетиями сотрудничества с NASA, в том числе в качестве генерального подрядчика Международной космической станции. Однако в 2024 году компания столкнулась с растущими финансовыми проблемами, включая затяжную забастовку ее крупнейшего профсоюза и значительные проблемы с самолетами и программой Starliner.

Пока не известно, какую часть бизнеса могут продать, если продажа вообще состоится. Например, Boeing может сохранить роль в создании ракеты Space Launch System (SLS) для программы NASA «Артемида» по исследованию Луны. Boeing также владеет 50% акций компании United Launch Alliance, чья ракета Atlas V запустила миссию Starliner 5 июня 2024 года.   

Ранее американская компания уже пошла на продажу своего небольшого оборонного дочернего предприятия Digital Receiver Technology. Оно производило беспроводное оборудование для разведки армии США.

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# 3D-печать
# искусственный интеллект
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31 минута назад
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NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

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Иван Колупаев
2 часа назад
Ura, от ответа на тестовый вопрос вы однако уклонились. Так и запишем "тот еще психолог" 🙄

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Вадим Кот
2 часа назад
Дебилам больше заняться нечем

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Fitz
2 часа назад
Примерно верно, работать будет.

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Александр Березин
2 часа назад
Владимир, если вы про меня лично -- нет, пока нет. Там сложности с получением открытой и оперативной информации по НИОКР, такой стиль разработки.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
2 часа назад
Alex, простите, но вы тотально не в курсе темы: Россия стабильно печатает рубли и с 2000 года увеличила их массу намного больше, чем США: см. здесь:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
Вячеслав, " у нас разве есть такой термин? " Да. "Это скорее всего тупой перевод с английского." Нет. "Есть термин: "двигатель закрытой схемы с

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
Гена, теоретически, у Трампа есть шансы его развернуть. Как будет на практике -- покажет только время.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
Arcady, "В целом верно, но у автора явно просматривается личная неприязнь к "воукизму" и связанные с ней фактические ошибки. Например, хирургическая

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
Rainer, не в курсе. какие там прогнозы у кремлевских аналитиков. а у меня -- те, что в конце статьи. То есть да, я считаю, что объективно должен победить

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
3 часа назад
Ura, если что-то вопит, то наверняка в этом есть важный смысл. Он состоит в том, чтобы заглушить сказанное шепотом.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
3 часа назад
Ura, Дуремар не американец. Вы же знаете, Буратино - не американская сказка, а итальянская. Однако я ошибся, имя все-таки упомянуто в статье, в самом

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
4 часа назад
Odile, Неужели Дуремар?!)

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
4 часа назад
Иван, « а вы типа дежурный психолог.» Без типа… « создать альтернативное человечество» Там будет тоже самое «человечество») И да - нельзя

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
4 часа назад
Ura, да что вы говорите 😁 куча народу винит в своих бедах вот того же Путина и знать не знает что так нельзя. Здесь же "дочка" винит в своих бедах отца,

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

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