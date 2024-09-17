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Николай Головин
Николай Головин
13 минут назад
Рейтинг: +200
Посты: 448

Boeing в кризисе: компания ввела мораторий на наем сотрудников 

Когда пошли слухи о том, что американский аэрокосмический гигант может отказаться от будущих испытаний проблемного космического корабля Starliner, из-за которого двое астронавтов NASA застряли на борту Международной космической станции, компании пришлось разбираться в гораздо более масштабной проблеме.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# промышленность
Логотип компании Boeing / © Patrick T. Fallon / AFP
Логотип компании Boeing / © Patrick T. Fallon / AFP

На прошлой неделе более 30 000 членов крупнейшего профсоюза Boeing — Международной ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM) — на заводах в Сиэтле и Портленде проголосовали за забастовку, отклонив предложение Boeing подавляющим большинством голосов. Члены профсоюза не согласились с предложением компании о повышении заработной платы на 25% в течение четырех лет, так как в то же время рабочие лишались бы годовых премий.

В служебной записке, адресованной сотрудникам, которая оказалась в распоряжении издания Quartz, финансовый директор Boeing Брайан Уэст объявил: компания ввела мораторий на наем сотрудников и приостановила повышение заработной платы руководителям.

Boeing рассматривает шаги по временному увольнению многих сотрудников, управляющих и руководителей в ближайшие недели.

Компания также приостановила закупки комплектующих у поставщиков, что повлияет на небольшие аэрокосмические фирмы в регионе. Кроме того, Boeing планирует значительно сократить расходы и прекратить выдачу большинства заказов на закупку самолетов по программам 737, 767 и 777.

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Арт Лим
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Интересно наблюдать Землю с кольцами.

В прошлом у Земли, вероятно, были кольца, как у СатурнаВ прошлом у Земли, вероятно, были кольца, как у Сатурна

Дмитрий Kuрueнко
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Стала известна стоимость создания российского аналога StarlinkСтала известна стоимость создания российского аналога Starlink

Иван Колупаев
8 часов назад
Василий, русский с китайцем братья навек 😁 По факту получается что производитель блокировать смарт таки может и сделает это если сочтет нужным.

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

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