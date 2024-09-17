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Boeing в кризисе: компания ввела мораторий на наем сотрудников
Когда пошли слухи о том, что американский аэрокосмический гигант может отказаться от будущих испытаний проблемного космического корабля Starliner, из-за которого двое астронавтов NASA застряли на борту Международной космической станции, компании пришлось разбираться в гораздо более масштабной проблеме.
На прошлой неделе более 30 000 членов крупнейшего профсоюза Boeing — Международной ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM) — на заводах в Сиэтле и Портленде проголосовали за забастовку, отклонив предложение Boeing подавляющим большинством голосов. Члены профсоюза не согласились с предложением компании о повышении заработной платы на 25% в течение четырех лет, так как в то же время рабочие лишались бы годовых премий.
В служебной записке, адресованной сотрудникам, которая оказалась в распоряжении издания Quartz, финансовый директор Boeing Брайан Уэст объявил: компания ввела мораторий на наем сотрудников и приостановила повышение заработной платы руководителям.
Boeing рассматривает шаги по временному увольнению многих сотрудников, управляющих и руководителей в ближайшие недели.
Компания также приостановила закупки комплектующих у поставщиков, что повлияет на небольшие аэрокосмические фирмы в регионе. Кроме того, Boeing планирует значительно сократить расходы и прекратить выдачу большинства заказов на закупку самолетов по программам 737, 767 и 777.
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