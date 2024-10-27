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NASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескопов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США в бюджетном проекте на 2025 финансовый год планировало сократить эксплуатационный бюджет рентгеновской обсерватории «Чандра» на 40%, бюджет телескопа «Хаббл» — на 10%.

Рентгеновская обсерватория «Чандра» / © NASA / CXC и J. Vaughan

Проект сразу вызвал недовольство со стороны исследователей, которые посчитали, что урезание бюджета приведет к выводу «Чандры» из эксплуатации.

По последним данным, NASA воздержится от сокращения расходов на эксплуатацию этих двух крупных космических обсерваторий, пока не пройдут президентские выборы в США и агентство не получит окончательные ассигнования на 2025-й финансовый год.

Судя по всему, NASA не желает тратить уже ограниченные средства на старые обсерватории, ожидая запуска космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) и нацелившись на разработку новых аппаратов.