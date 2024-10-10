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Преемник телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» прошел важное испытание

Главный компонент будущего космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) успешно прошел проверку на центрифуге в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

Внешняя оболочка (Outer Barrel Assembly) космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn

Инженеры NASA испытали структуру под названием OBA (Outer Barrel Assembly), которая представляет собой внешнюю оболочку телескопа, предназначенную для поддержания стабильной температуры и защиты от рассеянного света.

Вид изнутри оболочки космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn

В следующем году OBA ожидают термовакуумные и вибрационные испытания, а затем ее интегрируют с остальными частями будущей космической обсерватории.

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» планируют запустить в мае 2027 году. Он станет одной из обсерваторий нового поколения, которые должны прийти на смену «Хабблу» и «Джеймсу Уэббу».

«Нэнси Грейс Роман» сможет обозревать намного большие участки неба, что позволит проводить масштабные обзоры, выявляя миллиарды космических объектов на огромных отрезках времени и пространства.