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NASA выбрало концепты телескопов будущего
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрали два предложения по созданию будущих космических телескопов. Каждый проект получит пять миллионов долларов на годичные исследования для продвижения.
В дальнейшем победителя ждет грант на сумму в один миллиард долларов для разработки и запуска новейшей космической обсерватории, который запланирован на 2032 год. Оба предложения направили астрономы из Мэрилендского университета.
Одной из выбранных миссий стала Advanced X-ray Imaging Satellite, или AXIS. Обсерватория спроектирована с большим полем зрения и высоким пространственным разрешением. Благодаря этому телескопу ученые планируют изучать сверхмассивные черные дыры, потоки газа и пыли в галактиках.
Другая выбранная миссия — это Probe far-Infrared Mission for Astrophysics, или PRIMA. Она представляет собой 1,8-метровый телескоп, оптимизированный для получения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне. Цель — ответить на вопросы, связанные с формированием галактик, тяжелых элементов и межзвездной пыли.
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