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В Великобритании впервые показали снимки одного из самых секретных бункеров времен холодной войны

В начале 1950-х годов британские власти стали все больше беспокоиться об угрозе ядерной атаки, поэтому приняли решение о необходимости строительства бункеров для защиты и размещения правительства. Так появились Ноттингемские военные комнаты — подземный бункер, который спроектировали для защиты 50 чиновников от ядерного взрыва.

Помещение секретного подземного бункера / © Martine Hamilton Knight

Позже помещения бункера значительно расширили, и они превратились в гигантское сооружение, способное вместить до 400 правительственных чиновников.

Помещение секретного подземного бункера / © Martine Hamilton Knight

Недавно в распоряжении журналистов издания Daily Mail оказались изображения помещений одного из самых секретных бункеров времен холодной войны.

На снимках можно увидеть узкие коридоры и тесные комнаты, кухню, лазарет, склады, студию звукозаписи BBC, а также большие помещения, в которых чиновники осуществляли свою деятельность.

Помещение секретного подземного бункера / © Martine Hamilton Knight

В туалетах сохранилось множество рулонов туалетной бумаги со штампом «Собственность правительства» на каждом листе.