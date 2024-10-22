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Northrop Grumman показала новую пушку M230LF, которая меняет боеприпасы одним щелчком переключателя

M230LF с двойной подачей боеприпасов / © Northrop Grumman

Оружие дает стрелку возможность быстро переключаться между двумя лентами боеприпасов в зависимости от характера цели.

Преимущество этого процесса очевидно. Снаряд против дронов не окажет большого воздействия на танк, а противотанковый снаряд будет похож на попытку охоты на уток из пушки.

© Northrop Grumman

В основе M230LF — цепное орудие Bushmaster, которое американская компания выпускает уже несколько десятилетий для самых разных платформ.