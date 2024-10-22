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Олег Гончар
Олег Гончар
7 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1662

Northrop Grumman показала новую пушку M230LF, которая меняет боеприпасы одним щелчком переключателя

Американский оборонный концерн Northrop Grumman представил новую автоматическую пушку M230 Link Fed (M230LF) Bushmaster Chain Gun с двойной подачей боеприпасов. 

Сообщество
# Northrop Grumman
# оружие
M230LF с двойной подачей боеприпасов / © Northrop Grumman 
M230LF с двойной подачей боеприпасов / © Northrop Grumman 

Оружие дает стрелку возможность быстро переключаться между двумя лентами боеприпасов в зависимости от характера цели.

Преимущество этого процесса очевидно. Снаряд против дронов не окажет большого воздействия на танк, а противотанковый снаряд будет похож на попытку охоты на уток из пушки. 

© Northrop Grumman  

В основе M230LF — цепное орудие Bushmaster, которое американская компания выпускает уже несколько десятилетий для самых разных платформ. 

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