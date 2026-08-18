Смертность на дорогах в США выросла на 15% в дни выходов популярных музыкальных альбомов
Американские исследователи обнаружили неожиданную и тревожную закономерность: даты мировых премьер главных музыкальных альбомов совпали с резким всплеском смертельных аварий на дорогах.
Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали государственную базу данных США о фатальных авариях, охватывающую более 233 тысяч смертей на дорогах с 2017 по 2022 год. Затем эти данные сопоставили с графиком релизов 10 самых популярных альбомов на платформе Spotify, среди них — сборники Тейлор Свифт (Midnights, Red, Folklore), Дрейка (Certified Lover Boy, Scorpion), Канье Уэста (Donda) и Гарри Стайлса (Harry’s House). Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Network Open.
В дни выходов эти альбомы провоцировали настоящий «скачок» активности пользователей стриминговых сервисов: в среднем суточное прослушивание музыки на сервисе взлетало на 43% (с 86,1 миллиона до 123,3 миллиона воспроизведений). Оказалось, что параллельно с пользовательским интересом росла смертность на дорогах — на 15,1%. В обычные дни в анализируемые периоды погибали в среднем 121 человек в сутки, а в дни громких релизов — 139. В общей сложности за 10 дней премьер страна потеряла на 182 человека больше, чем ожидалось.
Авторы научной работы подчеркнули, что они напрямую не доказали причинно-следственную связь. Однако собранные данные намекают: водители просто отвлекались за рулем на гаджеты и выбор музыки.
Наибольший рост смертельных ДТП зафиксировали среди водителей-одиночек, поскольку в отсутствие пассажира некому было переключать треки. При этом самый высокий рост числа погибших пришелся на молодых людей до 40 лет, которые чаще других использовали стриминговые сервисы за рулем.
Как ни странно, парадоксальный всплеск аварий происходил в ясную погоду и среди трезвых водителей. Ученые предположили, что при хороших условиях на дороге люди теряют бдительность и охотнее отвлекаются на смартфоны. Кроме того, наличие мультимедийных систем CarPlay и Android Auto не снизило, а лишь повысило риски: удобный сенсорный экран снижает барьер для взаимодействия с приложением прямо на ходу.
Ученые отдельно проверили, не были ли связаны аварии с пятницами или предпраздничными днями, когда альбомы выходят чаще всего. Сравнив эти даты с аналогичными днями в другие годы, исследователи подтвердили: гибель людей растает именно из-за релизов, когда водители отвлекались на переключение новинок за рулем.
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