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18 августа, 16:00
Марк Чернов
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Смертность на дорогах в США выросла на 15% в дни выходов популярных музыкальных альбомов

❋ 4.2

Американские исследователи обнаружили неожиданную и тревожную закономерность: даты мировых премьер главных музыкальных альбомов совпали с резким всплеском смертельных аварий на дорогах.

Психология
# аварии
# дорожное движение
# ДТП
# музыка
# Психология
# смартфоны
В дни выхода популярных альбомов число смертельных ДТП в США заметно возрастало
В дни выхода популярных альбомов число смертельных ДТП в США заметно возрастало / © Styves Exantus

Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали государственную базу данных США о фатальных авариях, охватывающую более 233 тысяч смертей на дорогах с 2017 по 2022 год. Затем эти данные сопоставили с графиком релизов 10 самых популярных альбомов на платформе Spotify, среди них — сборники Тейлор Свифт (Midnights, Red, Folklore), Дрейка (Certified Lover Boy, Scorpion), Канье Уэста (Donda) и Гарри Стайлса (Harry’s House). Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Network Open.

В дни выходов эти альбомы провоцировали настоящий «скачок» активности пользователей стриминговых сервисов: в среднем суточное прослушивание музыки на сервисе взлетало на 43% (с 86,1 миллиона до 123,3 миллиона воспроизведений). Оказалось, что параллельно с пользовательским интересом росла смертность на дорогах — на 15,1%. В обычные дни в анализируемые периоды погибали в среднем 121 человек в сутки, а в дни громких релизов — 139. В общей сложности за 10 дней премьер страна потеряла на 182 человека больше, чем ожидалось.

Авторы научной работы подчеркнули, что они напрямую не доказали причинно-следственную связь. Однако собранные данные намекают: водители просто отвлекались за рулем на гаджеты и выбор музыки.

Наибольший рост смертельных ДТП зафиксировали среди водителей-одиночек, поскольку в отсутствие пассажира некому было переключать треки. При этом самый высокий рост числа погибших пришелся на молодых людей до 40 лет, которые чаще других использовали стриминговые сервисы за рулем.

Как ни странно, парадоксальный всплеск аварий происходил в ясную погоду и среди трезвых водителей. Ученые предположили, что при хороших условиях на дороге люди теряют бдительность и охотнее отвлекаются на смартфоны. Кроме того, наличие мультимедийных систем CarPlay и Android Auto не снизило, а лишь повысило риски: удобный сенсорный экран снижает барьер для взаимодействия с приложением прямо на ходу.

Ученые отдельно проверили, не были ли связаны аварии с пятницами или предпраздничными днями, когда альбомы выходят чаще всего. Сравнив эти даты с аналогичными днями в другие годы, исследователи подтвердили: гибель людей растает именно из-за релизов, когда водители отвлекались на переключение новинок за рулем.

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Марк Чернов
Марк Чернов
100 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Психология
# аварии
# дорожное движение
# ДТП
# музыка
# Психология
# смартфоны
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Комментарии

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1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
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Aleksey Kiselev
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Roman Kadachigow
2 часа назад
А что случится с экипажем этого корабля когда на него воздействует ускорение в 300000G？чтобы весь полет проходил со скоростью в 1% световой

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Филя Эмова
2 часа назад
интересно, что там за тестирования такие были, что латвийские школьники так много набрали, хотя треть из них на экзаменах по математике не набирает

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Станислав По
2 часа назад
На шлем Вермахта похожа эта очередная фашистская вундервафля. Что не удивительно.

Стелс-дрон ANKA III впервые поднял в воздух два реактивных БПЛА SÜPER ŞİMŞEK

Ильдар Гарифуллин
2 часа назад
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Иван Колупаев
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Автор допускает некоторое лукавство говоря про последний полет Starship. Конечно если считать Старшипом лишь верхнюю ступень то у ней все хорошо. Вот

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Ильдар Гарифуллин
2 часа назад
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Ильдар Гарифуллин
2 часа назад
Сергей, они же требуют национального животного, которое обитает у них при ухудшении отношений. Касатка не является таковым у нас, да и ухудшение с

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Виталя Штирой
2 часа назад
Причем здесь оплачиваемый отпуск и праздничные дни?

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ulogin_vkontakte_36459212
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Богдан Шпалянский
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