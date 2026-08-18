Таз мужчин-неандертальцев оказался похож на таз современных женщин
Строение человеческого таза определяется двумя требованиями: эффективной ходьбой и необходимостью рождения ребенка. Сравнение с останками неандертальцев показало, что таз современных мужчин приобрел особую конфигурацию, которая могла облегчить длительную ходьбу, тогда как женщины сохранили более древний вариант его строения.
Таз человека не только обеспечивает ходьбу, а у женщин еще и образует родовой канал. Поэтому происхождение различий между мужским и женским тазом давно обсуждают антропологи. Особенно интересным считался таз неандертальцев. Верхняя ветвь его лобковой кости заметно длиннее и тоньше, чем у современных мужчин. Еще в 1930-х годах ученые описали эту особенность по останкам из пещеры Табун. Разные теории этого феномена не дали полноценного подтверждения.
Представления изменились после обнаружения в 1983 году в израильской пещере Кебара почти полного скелета мужчины-неандертальца, жившего около 55 тысяч лет назад. Археологи показали, что форма таза могла быть связана с движением и положением тела. Эта гипотеза долгое время и была господствующей, однако не получала полноценного подтверждения.
Авторы нового исследования сравнили 63 таза современных мужчин, 28 тазов современных женщин и два полных мужских таза из неандертальской линии — Kebara 2 и Pelvis 1 из памятника Сима-де-лос-Уэсос (Испания). Ученые оценили девять важных для ходьбы признаков: размеры тазового входа, положение тазобедренных суставов, длину и толщину лобковой ветви, форму окружающей ее костной рамки и подлобковый угол. Чтобы результат не сводился к размерам тела, показатели нормировали по диаметру сустава и сопоставили статистически. Результаты опубликовал журнал Scientific Reports.
По совокупности признаков оба древних мужских таза оказались значительно ближе к тазам современных женщин, чем мужчин. Статистическая модель отнесла их к женской группе с вероятностью выше 99%. При этом анализ всей формы другими методами сблизил его с мужскими образцами.
В этом случае речь идет о пропорциях, важных для механики, предложенной авторами научной работы. У неандертальцев и современных женщин тазобедренные суставы располагались дальше сзади, тазовый вход был относительно просторнее, а верхняя лобковая ветвь — длиннее и тоньше. У мужчин Homo sapiens суставы смещены вперед, поэтому эта ветвь стала короче и толще, а таз уже. При одинаковом масштабе сустав неандертальца находился примерно на 2,6 сантиметра дальше сзади.
Антропологи полагают, что смещение суставов вперед превратило таз современного мужчины в своеобразный амортизатор. При постановке пятки вес тела и сила, идущая от земли через бедренную кость, действуют по разным линиям. Таз слегка отклоняется назад, а мышцы и сухожилия передней части бедра растягиваются как пружины. За счет этого они могут смягчать удар, запасать часть энергии и помогать поднимать центр массы. Короткая и толстая лобковая ветвь лучше выдерживает нагрузку. В итоге этот механизм бережет суставы и снижает расход энергии при долгой ходьбе.
Причем, судя по всему, конфигурация неандертальцев и современных женщин — исходная, базовая. После разделения линий неандертальцев и Homo sapiens мужской таз современной формы сильнее приспособился к дальним переходам. Женский таз не мог измениться так же, поскольку смещение суставов вперед и углубление самого таза уменьшили бы пространство для рождения ребенка.
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