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Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища
На высокогорном плато, которое когда-то считалось одной из наиболее подверженных ветровой эрозии территорий в верховьях Хуанхэ, сегодня реализуется уникальный экологический проект мирового масштаба.
Здесь расположен один из крупнейших в мире солнечных парков, доказывающий, что фотоэлектрические электростанции способны не только вырабатывать чистую энергию, но и восстанавливать деградировавшие земли.
До начала строительства солнечной электростанции в 2012 году район Талатан в Хайнань-Тибетском автономном округе провинции Цинхай представлял собой практически безжизненную территорию. Ежегодно здесь более двух месяцев дули сильные ветры скоростью 62–74 километров в час, из-за чего песок и гравий продвигались примерно на 10 метров в год, постепенно уничтожая растительность.
Сегодня на площади около 600 квадратных километров установлены миллионы солнечных панелей. Помимо производства электроэнергии они выполняют еще одну важную функцию — служат своеобразным ветрозащитным экраном. Панели значительно снижают скорость приземного ветра, уменьшают испарение влаги и создают более благоприятный микроклимат. В результате под ними вновь начала активно расти трава.
По данным местных лесных и пастбищных служб, ежегодная урожайность травостоя достигла около 2,6 тонны с гектара. Этого достаточно, чтобы обеспечить кормом примерно 100 тысяч овец.
Однако восстановление растительности привело к новой задаче. Высокая трава начала затенять солнечные панели, снижая их эффективность. Зимой же высохшая растительность становилась потенциальным источником пожаров. Решение оказалось удивительно простым и полностью природным. Власти запустили программу «солнечных овец», разрешив местным пастухам ежегодно с июня по октябрь бесплатно выпасать стада прямо между рядами солнечных батарей.
Овцы не только поддерживают траву на нужной высоте, но и естественным образом удобряют почву. Навоз животных способствует дальнейшему росту растительности, формируя устойчивую самоподдерживающуюся экосистему. Выпас организован под контролем сельских кооперативов, которые работают по соглашениям с владельцами солнечных электростанций.
Проект в Талатане стал одним из самых ярких примеров того, как современные технологии могут одновременно решать сразу несколько задач. Борьба с опустыниванием, развитие возобновляемой энергетики, восстановление природных экосистем и повышение благосостояния местных жителей здесь не конкурируют друг с другом, а работают как единая система.
История Талатана наглядно показывает, что даже земли, которые еще недавно считались бесплодными, способны превратиться в источник чистой энергии, зеленых пастбищ и устойчивого экономического развития — принося пользу одновременно природе, промышленности и людям.
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