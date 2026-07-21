Астрономы впервые нашли двойную сверхновую

Вспышка сверхновой обычно происходит на определенной стадии развития звезды, причем на второе тело системы обрушивается сильный взрыв. Похоже, в этот раз наблюдения позволили найти уникальный случай: обе звезды в одной системе взорвались как сверхновые по астрономическим меркам почти одновременно.

После взрыва сверхновой образуется ее остаток, часто в десятки световых лет диаметром. Таких мест известны сотни только в нашей Галактике. Но часто трудно наблюдать, что внутри них. Теперь ученые обобщили результаты 16 лет наблюдений за IC 443, одним из таких остатков в 5,9 тысячи световых лет от нас. Результаты их работы опубликовали в Nature Communications.

Обычно за остатками сверхновых наблюдают в радиодиапазоне: такое излучение от них исходит дольше, а межзвездной средой поглощается слабее. Авторы новой работы использовали наблюдения космического гамма-телескопа Fermi и рентгеновского телескопа eROSITA, находящегося на борту российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ».

Благодаря ним удалось выяснить, что практически рядом (в десятках световых лет) с IC 443 находится объект G189.6+3.3. Судя по разнице гамма-излучения от разных частей этих остатков сверхновых, их взрывы произошли не совсем одновременно, но с астрономической точки зрения — очень близко по времени, с зазором всего в 20-100 тысяч лет. Сама IC 443 взорвалась примерно 8-10 тысяч лет назад (но не позднее 35 тысяч лет назад). А G189.6+3.3 — от 20 до 110 тысяч лет назад.

Учитывая, что оба объекта расположены к Земле ближе, чем лежала сверхновая SN 1006, чью вспышку, согласно китайским астрономам, было видно даже днем, вероятнее всего, и ее, и вспышку G189.6+3.3 могли наблюдать древние Homo sapiens в обоих полушариях Земли.

Оценив вероятность того, что оба объекта, находящиеся так близко друг от друга, взорвались в астрономически близкое время, исследователи пришли к выводу, что перед нами первый известный пример двойной сверхновой — системы, где обе звезды смогли взорваться сверхновыми в одну эпоху.

В теории такие объекты должны встречаться не так редко. Дело в том, что примерно половина звезд Вселенной рождаются в двойных системах. А для массивных звезд — которые и порождают сверхновые — этот процент еще выше. Обе звезды-предшественницы сверхновых в этой системе, например, могли быть около двух десятков масс Солнца.

Раз так, то случаи, когда в системе взорвалась сначала одна сверхновая, а затем другая, — даже несмотря на то, что импульс взрыва первой должен выталкивать ее прочь из системы — могут встречаться регулярно. Но на практике до новой работы такое не обнаруживали. Вероятная причина в большой трудности наблюдений остатков сверхновых, мешающей обнаружению одного из двух компонентов.

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