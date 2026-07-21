Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей

Самые популярные туристические направления мира далеко не всегда являются странами, принимающими наибольшее число путешественников в абсолютных цифрах. В небольших государствах количество иностранных гостей нередко многократно превышает численность собственного населения.

Рейтинг стран, где туристов больше, чем местных жителей / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены 25 стран с самым высоким соотношением числа международных туристических прибытий к количеству жителей. Рейтинг составлен на основе последних данных Всемирной туристской организации ООН, а также статистики Всемирного банка по численности населения. Зависимые территории в исследование не включались.

Андорра занимает в рейтинге совершенно особое место. Ежегодно эту небольшую страну посещают около 4,2 миллиона иностранных туристов, тогда как ее население составляет всего около 82 тысяч человек. В результате на каждого жителя приходится 51 турист — более чем в пять раз больше, чем у занявшего второе место Монако.

Расположенная в Пиренеях между Францией и Испанией, Андорра принимает огромное количество гостей из соседних стран. В последние годы заметно вырос поток туристов из Великобритании, Германии и США. Несмотря на отсутствие собственного аэропорта, княжество превратилось в один из ведущих туристических центров Европы. Туризм обеспечивает примерно 80% экономики страны.

Путешественников привлекают горнолыжные курорты, термальные комплексы, живописные горные пейзажи и столица Андорра-ла-Велья. Дополнительным преимуществом остается действующий в стране режим беспошлинной торговли, делающий ее популярным местом для шопинга.

Хотя Андорра не имеет выхода к морю, большинство стран, занимающих верхние строчки рейтинга, — островные государства. Многие из них, расположенные в Средиземном море, Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах, во многом зависят от туристической отрасли.

Так, на Мальте приходится 6,3 туриста на одного жителя, что позволяет стране опережать Исландию, где этот показатель составляет 5,6.

Среди стран Карибского региона лидируют Багамские Острова — 4,7 туриста на одного жителя. За ними следуют Антигуа и Барбуда (3,5) и Барбадос (2,5). В Индийском океане Мальдивы принимают 3,2 туриста на каждого жителя, а Сейшельские Острова — 2,8.

В список вошли не только микрогосударства и островные страны. Португалия, Австрия и Хорватия, население которых исчисляется миллионами человек, также ежегодно принимают больше иностранных туристов, чем насчитывают собственных жителей.

В Португалии на одного жителя приходится 2,7 туриста. Страна превратилась в одно из самых востребованных туристических направлений Европы благодаря историческим городам — Лиссабону и Порту, а также знаменитым пляжам региона Алгарви.

Еще восточнее расположены Австрия, где показатель достигает 2,9 туриста на жителя, и Хорватия с впечатляющим соотношением 4,0. Их богатое архитектурное наследие, живописное побережье и уютные старинные города ежегодно привлекают миллионы путешественников со всей Европы и других регионов мира.