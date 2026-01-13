Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса
Использование цифровых сервисов порой вызывает сильные эмоции. Ученые из Финляндии показали, что совершение онлайн-покупок, активность в социальных сетях и на развлекательных платформах коррелирует с высоким уровнем стресса, а чтение новостей и работа с документами — с низким.
Онлайн-шопинг в цифровую эпоху стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Его объемы с каждым годом растут, а маркетплейсы давно стали больше, чем посредническим сервисом. Вместе с этим ученые все чаще отмечают, что использование цифровых сервисов поднимает уровень стресса и снижает когнитивные функции.
Прямая связь стресса и использования онлайн-сервисов была малоизученной. Результаты научных работ противоречили друг другу: одни указывали, что интернет повышает нагрузку и уровень тревожности, другие — что он служит ресурсом для снятия напряжения.
Ученые из Университета Аалто (Финляндия) провели исследование, сочетающее пассивный сбор данных и традиционную психодиагностику. Результаты исследования опубликовали в Journal of Medical Internet Research. В течение семи месяцев они наблюдали за 1490 взрослыми интернет-пользователями в Германии. Одновременно собирали два типа данных, что позволило избежать ошибок памяти и субъективных оценок респондентов.
С добровольного согласия участников на их смартфоны и персональные компьютеры установили программу, которая в фоновом режиме фиксировала посещаемые сайты и приложения, точное время и продолжительность их использования. Каждый месяц те же участники заполняли валидированную психологическую шкалу для измерения уровня переживаемого напряжения.
Такой подход позволил провести детальный и достоверный анализ. Исследователи разработали концептуальную рамку, которая рассматривала четыре ключевых контекста цифрового поведения: как, на каком устройстве, когда и кто использует интернет. Оказалось, что единого влияния не существует — эффект кардинально зависит от контекста. Онлайн-шопинг, социальные сети, игры и развлечения коррелировали с высоким уровнем стресса, особенно у пользователей смартфонов.
Эти данные оказались отчасти неожиданными. Ранее считалось, что основная цифровая причина стресса — думскроллинг, то есть бесконечное прокручивание тревожных новостных лент. Новое исследование же указывает, что большее напряжение могут вызывать как раз те активности, которые традиционно воспринимались как развлечение и источник «легкого дофамина».
Авторы статьи затрудняются сказать, что здесь причина, а что следствие: стресс заставляет людей импульсивно обращаться к этим активностям для кратковременного облегчения, или же подобные развлечения сами вызывают напряжение. Так или иначе, эти факторы могут формировать порочный круг.
Между тем время, потраченное на продуктивные задачи — работу с почтой, документами и потребление новостей, — коррелировало с более низким уровнем стресса. Авторы предполагают, что такая активность создает ощущение контроля и информированности, выступая буфером против напряжения, либо же люди в стрессе просто избегают этих требующих концентрации видов деятельности.
Важную роль играл и исходный уровень стресса. Например, у изначально напряженных пользователей общее время использования смартфона, а также активность в соцсетях и играх сильнее коррелировали с негативными переживаниями.
Исследование также подтвердило связь стресса с демографическими факторами: женщины сообщали о более высоком напряжении, чем мужчины, а с возрастом и ростом дохода уровень стресса снижался. Однако связь конкретных онлайн-активностей со стрессом сильно варьировалась. Например, шопинг мог усиливать стресс у мужчин и людей со средним доходом, но оставаться нейтральным для других групп, а чтение новостей чаще снижало напряжение у обеспеченных участников.
Таким образом, влияние интернета на психологическое состояние неоднозначно и определяется сложным взаимодействием типа онлайн-поведения, устройства, временного горизонта и личных характеристик пользователя.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июля, 2019
Лекарство от здоровья: как работает допинг
13 Февраля, 2015
Религиозные символы
20 Мая, 2014
5 самых опасных мест на Земле
3 Февраля, 2019
Что такое Больцмановский мозг
7 Ноября, 2021
Уносящие к звездам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии