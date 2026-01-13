  • Добавить в закладки
13 января, 14:36
Андрей Серегин
3

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

❋ 3.8

Использование цифровых сервисов порой вызывает сильные эмоции. Ученые из Финляндии показали, что совершение онлайн-покупок, активность в социальных сетях и на развлекательных платформах коррелирует с высоким уровнем стресса, а чтение новостей и работа с документами — с низким.

Психология
# интернет
# стресс
# тревога
# шопинг
Онлайн-шоппинг / © Flickr

Онлайн-шопинг в цифровую эпоху стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Его объемы с каждым годом растут, а маркетплейсы давно стали больше, чем посредническим сервисом. Вместе с этим ученые все чаще отмечают, что использование цифровых сервисов поднимает уровень стресса и снижает когнитивные функции.

Прямая связь стресса и использования онлайн-сервисов была малоизученной. Результаты научных работ противоречили друг другу: одни указывали, что интернет повышает нагрузку и уровень тревожности, другие — что он служит ресурсом для снятия напряжения.

Ученые из Университета Аалто (Финляндия) провели исследование, сочетающее пассивный сбор данных и традиционную психодиагностику. Результаты исследования опубликовали в Journal of Medical Internet Research. В течение семи месяцев они наблюдали за 1490 взрослыми интернет-пользователями в Германии. Одновременно собирали два типа данных, что позволило избежать ошибок памяти и субъективных оценок респондентов.

С добровольного согласия участников на их смартфоны и персональные компьютеры установили программу, которая в фоновом режиме фиксировала посещаемые сайты и приложения, точное время и продолжительность их использования. Каждый месяц те же участники заполняли валидированную психологическую шкалу для измерения уровня переживаемого напряжения.

Такой подход позволил провести детальный и достоверный анализ. Исследователи разработали концептуальную рамку, которая рассматривала четыре ключевых контекста цифрового поведения: как, на каком устройстве, когда и кто использует интернет. Оказалось, что единого влияния не существует — эффект кардинально зависит от контекста. Онлайн-шопинг, социальные сети, игры и развлечения коррелировали с высоким уровнем стресса, особенно у пользователей смартфонов.

Эти данные оказались отчасти неожиданными. Ранее считалось, что основная цифровая причина стресса — думскроллинг, то есть бесконечное прокручивание тревожных новостных лент. Новое исследование же указывает, что большее напряжение могут вызывать как раз те активности, которые традиционно воспринимались как развлечение и источник «легкого дофамина».

Авторы статьи затрудняются сказать, что здесь причина, а что следствие: стресс заставляет людей импульсивно обращаться к этим активностям для кратковременного облегчения, или же подобные развлечения сами вызывают напряжение. Так или иначе, эти факторы могут формировать порочный круг.

Между тем время, потраченное на продуктивные задачи — работу с почтой, документами и потребление новостей, — коррелировало с более низким уровнем стресса. Авторы предполагают, что такая активность создает ощущение контроля и информированности, выступая буфером против напряжения, либо же люди в стрессе просто избегают этих требующих концентрации видов деятельности.

Важную роль играл и исходный уровень стресса. Например, у изначально напряженных пользователей общее время использования смартфона, а также активность в соцсетях и играх сильнее коррелировали с негативными переживаниями.

Исследование также подтвердило связь стресса с демографическими факторами: женщины сообщали о более высоком напряжении, чем мужчины, а с возрастом и ростом дохода уровень стресса снижался. Однако связь конкретных онлайн-активностей со стрессом сильно варьировалась. Например, шопинг мог усиливать стресс у мужчин и людей со средним доходом, но оставаться нейтральным для других групп, а чтение новостей чаще снижало напряжение у обеспеченных участников.

Таким образом, влияние интернета на психологическое состояние неоднозначно и определяется сложным взаимодействием типа онлайн-поведения, устройства, временного горизонта и личных характеристик пользователя.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
23 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Психология
# интернет
# стресс
# тревога
# шопинг
Комментарии

Самые обсуждаемые

