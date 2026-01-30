Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие
Генетики из Нидерландов выяснили, что гены обуславливают долгую жизнь заметно сильнее, чем считалось ранее. Ошибка была вызвана смешением случаев смертей, связанных с биологическими процессами и несчастными случаями.
На протяжении десятилетий многие ученые считали, что примерно 25 процентов различий в продолжительности жизни между людьми объясняется генетическими факторами. Речь идет не о том, что гены «дают» человеку четверть его жизни, а о том, насколько наследственность влияет на вариацию продолжительности жизни в популяции при определенных обстоятельствах. Долголетие в первую очередь считали следствием условий окружающей среды и привычек человека.
Однако результаты нового исследования, основанного на анализе архивных данных скандинавских близнецов, изменили это представление. Прежние методы могли занизить вклад генетики в долголетие.
Споры о том, что сильнее определяет, доживет ли человек до глубокой старости, — гены или среда, длятся десятилетиями. В современной генетике для ответа на подобные вопросы используют концепцию наследуемости. Это не процентное содержание «генов долголетия» в ДНК, а сложный статистический показатель. Он описывает, какая доля различий в конкретном признаке внутри определенной группы людей вызвана генами, а какая — воздействием среды. Иными словами, это позволяет отделить влияние генов от условий, в которых растет и живет человек.
Идеальным объектом для таких исследований стали близнецы. Особенно те, которых разлучили в детстве и которые росли в разных условиях. Сравнивая их судьбы с судьбами близнецов, выросших вместе, ученые могут с большой точностью «разделить» влияние ДНК и внешних факторов во вклад долголетия.
Именно на таких данных, собранных в Дании и Швеции у поколений, родившихся между 1870 и 1935 годами, строились предыдущие научные работы. Выводы однозначно указывали на относительно скромную — 25 процентов — роль генетики в определении того, как долго люди проживут в благополучной скандинавской стране.
Однако авторы тех исследований считали все смерти одинаково — и те, что произошли из-за биологических процессов старения, и те, что случились из-за внешних причин. То есть ученые измеряли влияние генов на смертность с другими факторами вроде несчастных случаев, травм.
Но смерти от внешних причин — травм, эпидемий, тяжелых условий жизни — в значительной степени «маскируют» истинное влияние генов на сам процесс старения организма. Если в выборке много таких случайных, с биологической точки зрения, смертей, общая картина искажается, и вклад генетики может оказаться меньше, чем есть на самом деле.
Команда нидерландских генетиков под руководством Йориса Деелена (Joris Deelen) из Медицинского центра Лейденского университета решила пересмотреть архивные данные по скандинавским близнецам. Специалисты отделили смерти от сугубо возрастных, внутренних причин (например, болезней сердечно-сосудистой системы) от смертей из-за внешних факторов. Когда ученые сфокусировались только на первом случае, показатели изменились.
После фильтрации данных и исключения случаев смерти от внешних причин наследуемость продолжительности жизни при смертях от возрастных болезней увеличилась примерно с 25 до 50 процентов. Речь тут идет не о том, что гены «дают» человеку половину жизни: это оценка доли вариации продолжительности жизни в данной популяции и при заданных условиях, которую можно объяснить генетическими различиями.
Проще говоря, в скандинавских странах с высоким уровнем медицины и безопасности часть различий в том, в каком возрасте люди умирают от болезней, связанных со старением, может объясняться унаследованными генетическими особенностями. Это касается группы людей в целом, а не каждого конкретного человека. Гены создают рамки, а сколько человек проживет внутри этих рамок — зависит от условий и привычек.
Деелен объяснил, что роль генетики в долголетии действительно оказалась значительнее, чем считалось ранее. Однако ключевой вывод в другом: как минимум половина всех факторов, определяющих долголетие, все еще приходится на окружающую среду и образ жизни. Гены задают потенциал, но реализуется он только в благоприятных условиях.
Исследователи привели простую аналогию с растениями. Если посадить семена пшеницы на ровном и ухоженном поле, почти все различия в высоте растений будут зависеть от их генов. Но если посеять те же семена на холме с разной почвой, освещением и доступом к воде, главную роль начнут играть условия, а генетика станет второстепенной. Так и с человеком: в безопасной и стабильной среде, где болезни и опасности сведены к минимуму, влияние генов на продолжительность жизни проявляется сильнее.
Научная работа опубликована в журнале Science.
Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.
Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника
Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.
Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Ноября, 2017
Все сокровища Вселенной
11 Мая, 2018
Миры под красным солнцем
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
18 Апреля, 2016
Зеркало души
26 Февраля, 2015
Спиритические сеансы прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии