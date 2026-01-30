Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие

Генетики из Нидерландов выяснили, что гены обуславливают долгую жизнь заметно сильнее, чем считалось ранее. Ошибка была вызвана смешением случаев смертей, связанных с биологическими процессами и несчастными случаями.

На протяжении десятилетий многие ученые считали, что примерно 25 процентов различий в продолжительности жизни между людьми объясняется генетическими факторами. Речь идет не о том, что гены «дают» человеку четверть его жизни, а о том, насколько наследственность влияет на вариацию продолжительности жизни в популяции при определенных обстоятельствах. Долголетие в первую очередь считали следствием условий окружающей среды и привычек человека.

Однако результаты нового исследования, основанного на анализе архивных данных скандинавских близнецов, изменили это представление. Прежние методы могли занизить вклад генетики в долголетие.

Споры о том, что сильнее определяет, доживет ли человек до глубокой старости, — гены или среда, длятся десятилетиями. В современной генетике для ответа на подобные вопросы используют концепцию наследуемости. Это не процентное содержание «генов долголетия» в ДНК, а сложный статистический показатель. Он описывает, какая доля различий в конкретном признаке внутри определенной группы людей вызвана генами, а какая — воздействием среды. Иными словами, это позволяет отделить влияние генов от условий, в которых растет и живет человек.

Идеальным объектом для таких исследований стали близнецы. Особенно те, которых разлучили в детстве и которые росли в разных условиях. Сравнивая их судьбы с судьбами близнецов, выросших вместе, ученые могут с большой точностью «разделить» влияние ДНК и внешних факторов во вклад долголетия.

Именно на таких данных, собранных в Дании и Швеции у поколений, родившихся между 1870 и 1935 годами, строились предыдущие научные работы. Выводы однозначно указывали на относительно скромную — 25 процентов — роль генетики в определении того, как долго люди проживут в благополучной скандинавской стране.

Однако авторы тех исследований считали все смерти одинаково — и те, что произошли из-за биологических процессов старения, и те, что случились из-за внешних причин. То есть ученые измеряли влияние генов на смертность с другими факторами вроде несчастных случаев, травм.

Но смерти от внешних причин — травм, эпидемий, тяжелых условий жизни — в значительной степени «маскируют» истинное влияние генов на сам процесс старения организма. Если в выборке много таких случайных, с биологической точки зрения, смертей, общая картина искажается, и вклад генетики может оказаться меньше, чем есть на самом деле.

Команда нидерландских генетиков под руководством Йориса Деелена (Joris Deelen) из Медицинского центра Лейденского университета решила пересмотреть архивные данные по скандинавским близнецам. Специалисты отделили смерти от сугубо возрастных, внутренних причин (например, болезней сердечно-сосудистой системы) от смертей из-за внешних факторов. Когда ученые сфокусировались только на первом случае, показатели изменились.

После фильтрации данных и исключения случаев смерти от внешних причин наследуемость продолжительности жизни при смертях от возрастных болезней увеличилась примерно с 25 до 50 процентов. Речь тут идет не о том, что гены «дают» человеку половину жизни: это оценка доли вариации продолжительности жизни в данной популяции и при заданных условиях, которую можно объяснить генетическими различиями.

Проще говоря, в скандинавских странах с высоким уровнем медицины и безопасности часть различий в том, в каком возрасте люди умирают от болезней, связанных со старением, может объясняться унаследованными генетическими особенностями. Это касается группы людей в целом, а не каждого конкретного человека. Гены создают рамки, а сколько человек проживет внутри этих рамок — зависит от условий и привычек.

Деелен объяснил, что роль генетики в долголетии действительно оказалась значительнее, чем считалось ранее. Однако ключевой вывод в другом: как минимум половина всех факторов, определяющих долголетие, все еще приходится на окружающую среду и образ жизни. Гены задают потенциал, но реализуется он только в благоприятных условиях.

Исследователи привели простую аналогию с растениями. Если посадить семена пшеницы на ровном и ухоженном поле, почти все различия в высоте растений будут зависеть от их генов. Но если посеять те же семена на холме с разной почвой, освещением и доступом к воде, главную роль начнут играть условия, а генетика станет второстепенной. Так и с человеком: в безопасной и стабильной среде, где болезни и опасности сведены к минимуму, влияние генов на продолжительность жизни проявляется сильнее.

Научная работа опубликована в журнале Science.

Игорь Байдов 479 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.