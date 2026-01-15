Ученые выяснили, что на пищевые привычки мнение сверстников влияет так же, как экспертное

Изменить пищевые привычки может не только авторитет врача, но и обычный разговор между друзьями. Исследователи ВШЭ показали, что советы сверстников снижать потребление сахара работают так же эффективно, как и призывы экспертов.

Избыточное потребление сахара — одна из ключевых проблем общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, от ожирения и лишнего веса страдает каждый восьмой человек в мире. Чрезмерное увлечение сладостями ведет к несбалансированному питанию и способствует развитию диабета, кариеса, атеросклероза, сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.

Как правило, мотивирующие кампании по здоровому питанию строятся на авторитете экспертов — врачей, диетологов, нутрициологов. Ученые решили выяснить, могут ли советы обычных людей, например друзей-сверстников, работать столь же эффективно. Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент с участием 88 молодых людей, которые отвечали на вопросы об их потребительском поведении. Испытуемых разделили на три группы и дали им прослушать разные типы сообщений. Первая группа слушала лекцию эксперта-нутрициолога о вреде сахара, вторая — монолог студента с теми же аргументами, а третья — дискуссию трех студентов с разными точками зрения. До и после прослушивания участники в формате аукциона указывали, какую максимальную сумму готовы заплатить за различные продукты, включая сладости. Это позволило оценить их реальные намерения. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Схематическое представление эксперимента / © Arzumanyan Nina, Shestakova Anna N., Moiseeva Victoria, et al. Peers are as persuasive as experts in reducing willingness to pay for sugary foods, Frontiers in Nutrition, Volume 12 — 2025

Результаты показали, что все три типа вмешательства значимо снижали готовность участников платить за продукты с сахаром. Ключевым открытием стало то, что между группами не было обнаружено статистически значимых различий, то есть рекомендации сверстников оказались столь же действенными, как и советы эксперта.

«В предыдущих исследованиях мы показали влияние экспертного мнения на потребительские решения. Здесь мы впервые продемонстрировали, что взрослые одинаково восприимчивы к обоим типам влияния — и к мнению специалиста, и к мнению окружающих сверстников. Это может быть связано с тем, что взрослые обладают большей автономностью от авторитетов и в большей степени ориентируются на социальные нормы своей референтной группы», — отметила Нина Арзуманян, первый автор исследования, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

При общении с товарищами включаются процессы идентификации: люди принимают чужие установки, чтобы поддерживать отношения с референтной группой или же потому что такое поведение соответствует их ценностям.

«Использование влияния сверстников может быть более доступным и масштабируемым подходом, чем привлечение экспертов. Люди склонны доверять тем, кто похож на них и имеет сопоставимый жизненный опыт», — пояснила Анна Шестакова, соавтор и руководитель Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

В дальнейшем исследователи планируют изучить нейрокогнитивные механизмы, лежащие в основе влияния экспертов и сверстников на пищевое поведение. Это поможет лучше понять, почему разные типы социального влияния приводят к одинаковому результату и как можно усилить эффективность вмешательств, направленных на формирование здоровых пищевых привычек.

