Ученые выяснили, что на пищевые привычки мнение сверстников влияет так же, как экспертное
Изменить пищевые привычки может не только авторитет врача, но и обычный разговор между друзьями. Исследователи ВШЭ показали, что советы сверстников снижать потребление сахара работают так же эффективно, как и призывы экспертов.
Избыточное потребление сахара — одна из ключевых проблем общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, от ожирения и лишнего веса страдает каждый восьмой человек в мире. Чрезмерное увлечение сладостями ведет к несбалансированному питанию и способствует развитию диабета, кариеса, атеросклероза, сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.
Как правило, мотивирующие кампании по здоровому питанию строятся на авторитете экспертов — врачей, диетологов, нутрициологов. Ученые решили выяснить, могут ли советы обычных людей, например друзей-сверстников, работать столь же эффективно. Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент с участием 88 молодых людей, которые отвечали на вопросы об их потребительском поведении. Испытуемых разделили на три группы и дали им прослушать разные типы сообщений. Первая группа слушала лекцию эксперта-нутрициолога о вреде сахара, вторая — монолог студента с теми же аргументами, а третья — дискуссию трех студентов с разными точками зрения. До и после прослушивания участники в формате аукциона указывали, какую максимальную сумму готовы заплатить за различные продукты, включая сладости. Это позволило оценить их реальные намерения. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
Результаты показали, что все три типа вмешательства значимо снижали готовность участников платить за продукты с сахаром. Ключевым открытием стало то, что между группами не было обнаружено статистически значимых различий, то есть рекомендации сверстников оказались столь же действенными, как и советы эксперта.
«В предыдущих исследованиях мы показали влияние экспертного мнения на потребительские решения. Здесь мы впервые продемонстрировали, что взрослые одинаково восприимчивы к обоим типам влияния — и к мнению специалиста, и к мнению окружающих сверстников. Это может быть связано с тем, что взрослые обладают большей автономностью от авторитетов и в большей степени ориентируются на социальные нормы своей референтной группы», — отметила Нина Арзуманян, первый автор исследования, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.
При общении с товарищами включаются процессы идентификации: люди принимают чужие установки, чтобы поддерживать отношения с референтной группой или же потому что такое поведение соответствует их ценностям.
«Использование влияния сверстников может быть более доступным и масштабируемым подходом, чем привлечение экспертов. Люди склонны доверять тем, кто похож на них и имеет сопоставимый жизненный опыт», — пояснила Анна Шестакова, соавтор и руководитель Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.
В дальнейшем исследователи планируют изучить нейрокогнитивные механизмы, лежащие в основе влияния экспертов и сверстников на пищевое поведение. Это поможет лучше понять, почему разные типы социального влияния приводят к одинаковому результату и как можно усилить эффективность вмешательств, направленных на формирование здоровых пищевых привычек.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
