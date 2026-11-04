27

Астрономы нашли способ отличить потенциально обитаемую экзопланету с кислородной атмосферой

❋ 5.2

Телескопы нового поколения позволят обнаружить кислород в атмосфере далекого мира. Вопрос в том, насколько его там много, а это определить крайне трудно. Между тем именно на основе концентрации кислорода можно строить предположения о его возможном биологическом происхождении. Исследователи предложили интересный метод определения количества этого газа, который можно будет применять при анализе снимков от будущих космических обсерваторий.

Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# кислород
# космос
# экзопланеты
Суперземля с атмосферой в представлении художника
Суперземля с атмосферой в представлении художника / © NASA/Ames/JPL-Caltech

Кислород в атмосфере — далеко не единственный признак возможной жизни на планете. В конце концов, на Земле в первые два миллиарда лет ее истории этого газа в атмосфере не было или почти не было, что абсолютно не мешало анаэробным микроорганизмам, которые обитают на нашей планете по сей день.

Тем не менее кислородный фотосинтез — действительно выгодный способ жизнедеятельности клеток, а сам продукт этой жизнедеятельности оказался настолько эффективным для получения энергии, что на Земле переход на потребление кислорода помог развитию сложной жизни. Поэтому астробиологи считают, что жизнь и на другой планете может избрать такой же способ существования. Соответственно, обнаружение заметной доли кислорода в атмосфере землеподобного мира неизбежно потребует дальнейшего расследования на предмет наличия там жизни.

Однако в этом деле обязательно возникнет большая сложность: кислород в воздухе может накапливаться не только в результате фотосинтеза, но и, например, при расщеплении молекул воды под действием излучения звезды — фотолизe. Подобным образом — без всяких биологических процессов — может образоваться огромное количество кислорода, и он тогда станет основным содержимым атмосферы. Другое дело, если этот газ составляет лишь около 20 процентов всего, как на Земле, тогда это действительно будет интригующее открытие.

Трудность в том, что при наличии заметного количества кислорода в атмосфере спектр света от планеты будет выглядеть практически одинаково вне зависимости от его доли. Именно этой проблеме нашли решение авторы научной статьи, недавно опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, — специалисты Лаборатории реактивного движения NASA и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Они рассказали, что молекулы кислорода при столкновениях друг с другом немного по-другому поглощают свет. Это длится лишь мгновение, но такие столкновения в воздухе происходят постоянно, и чем выше концентрация кислорода, тем больше таких событий. Главное — это можно увидеть при разложении света от планеты на спектр: будут прослеживаться особые, хорошо заметные «провалы».

Значит, если такие особенности сильно выражены и отчетливы, то кислород в атмосфере составляет больше половины всего содержимого, и это означает серьезные сомнения в его биологическом происхождении. Если же эти «провалы» есть, но слабые, это очень похоже на количество кислорода в земном воздухе. В таком случае планета становится интересной с точки зрения поисков внеземной жизни.

Ученые подчеркнули, что предложенный ими метод пока применить невозможно — надо дождаться следующего этапа развития астрономической техники. На сегодня еще не обнаружено ни одной землеподобной планеты с кислородом в атмосфере. У миров с твердой поверхностью вообще пока чрезвычайно сложно найти какую-либо атмосферу: недавно появился интересный кандидат — суперземля LHS 1140 b в 48 световых годах от нас, но полученные о ней данные оспариваются.

Астрономы очень надеются на разрабатываемую сейчас Обсерваторию обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory, HWO). Ее рассчитывают запустить в космос в 2040-х годах. Новейший телескоп будет закрывать звезду коронографом и улавливать свет, отражаемый от поверхности и атмосферы ее планеты.

Сейчас миры в других звездных системах в большинстве случаев наблюдают транзитным методом — во время прохождения по диску своего светила. Это позволяет собрать много важной информации, но немало данных оказываются нечеткими. HWO позволит получить гораздо более качественный спектр.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Адель Романенкова
Адель Романенкова
306 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# кислород
# космос
# экзопланеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Плотная женская грудь повысила риск рака

    4 ноября, 15:20

  2. Астрономы нашли способ отличить потенциально обитаемую экзопланету с кислородной атмосферой

    4 ноября, 15:08

  3. Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

    4 ноября, 14:37

  4. Киберпсихоз: искусственный мозг научили сохранять стабильность при высокой активности нейронов

    3 ноября, 17:52
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Михаил Невский
20 минут назад
Игорь, это только в глупом с точки зрения логики фильме парк юрского периода люди смогли клонировать динозавров, но не могут справиться с

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Павел Самута
28 минут назад
Спасибо

Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству

Sam Dowson
3 часа назад
ФБР в очередной раз оконфузилось, а т-щ Ким подыграл: украденное разделить поровну между гражданами КНДР.

Binance раскрыла, как хакерам удалось украсть $6,34 млрд

Николай Цыгикало
3 часа назад
Андрей, наивному простаку Маску не впервой вляпываться в подобные передряги. Ему бы кто знающий подсказал, как и что надо делать. А то сам долбится,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
4 часа назад
Это было интересно Пентагону в контексте использования орбитального корабля Ship системы Starship, до определённого момента, когда сама система Starship

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Марк Чернов
4 часа назад
Кирилл, спасибо за вашу внимательность, исправили накладку.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Александр Березин
4 часа назад
Иван, я читал текст выше, отсюда и мой вопрос. "как в вашем мире сжигание метана в чистом кислороде ракетами ведет к выхаркиванию легких и удушению?

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Станислав Пономарев
4 часа назад
Сергей, все благоразумные люди конечно будут "за". Но это крайне не понравится властям и видимо ими будут предприниматься меры по ограничению

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Андрей ххх
7 часов назад
Discussion, если торчащая часть будет площадью 10 квадратных метров, то да.

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Степан Жук
8 часов назад
Игорь, малыш, топором можно дом срубить, а можно человека убить. Взрывчатка нужна для добычи ископаемых, но и для войны используют. Читай книжки,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
8 часов назад
Иван, каузальная атрибуция в деле. Я в отличие от вас не курящий. И маска не виню. Я отлично осознаю, что он исполнитель военного гос заказа, не более.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Евгений Загуменный
13 часов назад
Ахренеть

Фотографу удалось снять МКС на фоне Юпитера: станция и планета оказались одного размера

Александр Бобков
14 часов назад
Конечно, очень красиво получится, если получится: за счёт такого метода/лечения тормозить развитие поражения почек при СКВ уже у людей. С другой

Экспериментальное лечение волчанки «пощадило» здоровые иммунные клетки

Иван Колупаев
15 часов назад
Игорь, плохо кончится может даже поход в магазин за хлебом но это ж не повод не покупать продукты.

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, неизбежно очень широкое слово. Мы понятия не имеем по какому принципу будет работать перемещение во времени, да и что на самом

Что такое «парадокс убитого дедушки» и как его решить

Кирилл Зотов
15 часов назад
А где ссылка на работу/статью/публикацию/пресс-релиз? Я либо плохо искал, либо в западном инфополе нет такой новости.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Иван Колупаев
16 часов назад
Василий, ну как минимум на ixbt встречается так же часто. Оказывается еще в 2020 это чудо постило свои прелести но тогда указывало номер карты вместо

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
16 часов назад
Иван, вы курить бросайте и все у вас будет хорошо. А Илона винить во всех бедах человечества так себе стратегия.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Игорь Швидкий
17 часов назад
Нах эти открытия ? Всё это плохо кончится . На эту тему много чего снято. Учёным заняться нечем ? Нахрен изучать мёртвых ? Изучайте живых , лечите рак ,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
18 часов назад
Александр, вы упираетесь, что масса, толкаемая бензином по поверхности в сотни, если не тысячи раз больше, чем полезная нагрузка ракет? Статью

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые