112

Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

❋ 4.8

Самцы бражников используют ультразвук, получающийся при трении половых органов о брюшко, для того, чтобы сбить с толку эхолокацию охотящихся на них летучих мышей. Согласно результатам нового исследования, за последние 30 миллионов лет способность «кричать» на хищников с помощью гениталий развивалась у этих насекомых как минимум семь раз

Биология
# бабочки
# бражник
# гениталии
# летучая мышь
# ультразвук
# эхолокация
Бражник вьюнковый (Agrius convolvuli)
Бражник вьюнковый (Agrius convolvuli) / © Wikimedia Commons

Взаимоотношения между хищником и жертвой — один из мощнейших двигателей эволюции. Постоянная угроза гибели от конкретного источника — хищника, рыщущего в поисках добычи, — создает давление, заставляющее потенциальную добычу искать способы избежать участи стать чьим-то обедом.
Это приводит к эволюционной «гонке вооружений», в ходе которой хищники и жертвы непрерывно вырабатывают все новые стратегии, чтобы перехитрить друг друга. Благодаря «гонке вооружений» появились такие адаптации, как камуфляж, ядовитость, шипы, панцири, а также способность выглядеть гораздо крупнее и опаснее, чем на самом деле.

Некоторые эволюционные новшества оказываются настолько полезными, что природа продолжает воспроизводить их снова и снова.

Так, самцы бражников (Sphingidae) — семейства бабочек, ведущих сумеречный и ночной образ жизни — в процессе эволюции научились издавать ультразвук, способный дезориентировать эхолокационную систему преследующих их летучих мышей. Для этого бражники используют свои гениталии. Такая стратегия выживания оказалась настолько эффективной, что на протяжении эволюции она неоднократно возникала у разных видов бражников.

К такому  выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.  Ученые выяснили, что в ходе эволюции сформировались, по меньшей мере, три различных анатомических механизма, позволяющих генерировать ультразвук.

В целом речь идет о процессе, называемом стридуляцией — издавании звуков путем трения двух частей тела друг о друга. Подобным образом стрекочут сверчки, потирая крылья, или шипят некоторые пауки, потирая друг о друга свои конечности.

У самцов бражников роль звуковых инструментов выполняют специализированные чешуйки, расположенные на паре половых придатков — так называемые вальвы. Их основная функция — захват конца брюшка самки при копуляции. Когда бражники трут вальвы о видоизмененные участки на брюшке, происходит испускание серий ультразвуковых импульсов.

Детально изучив строение половых органов самцов различных видов бражников, исследователи выяснили, что у одних видов вальвы трутся о другие чешуйки, расположенные на брюшке. У других — соприкасаются с крошечными брюшными шипиками. А у третьих — трутся о небольшие брюшные бугорки.

Каждый механизм порождает свой особый ультразвуковой «рисунок», звучащий за пределами человеческого слуха. Если замедлить запись, чтобы перевести звуки в слышимый диапазон, они напоминают серию быстрых щелчков, жужжание или трели.

Механизм «чешуйка о чешуйку» обычно создает более короткие и прерывистые ультразвуковые импульсы, тогда как при взаимодействии чешуек с шипиками возникают более продолжительные и непрерывные сигналы. Наиболее разнообразным репертуаром, по-видимому, обладают бражники, использующие механизм «чешуйка о бугорок»: издаваемые ими звуки могут существенно различаться даже у близкородственных видов.

Причем все эти три различных способа «кричать» с помощью половых органов бражники не унаследовали от одного общего предка, обладавшего подобными акустическими способностями. Проанализировав эволюционное древо бражников и сопоставив его со строением звукоиздающих органов и поведением насекомых, ученые установили, что биоакустическая адаптация возникала независимо у разных видов как минимум семь раз за последние 30 миллионов лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
190 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
Показать больше
Биология
# бабочки
# бражник
# гениталии
# летучая мышь
# ультразвук
# эхолокация
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы нашли способ отличить потенциально обитаемую экзопланету с кислородной атмосферой

    4 ноября, 15:08

  2. Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

    4 ноября, 14:37

  3. Киберпсихоз: искусственный мозг научили сохранять стабильность при высокой активности нейронов

    3 ноября, 17:52

  4. Экспериментальное лечение волчанки «пощадило» здоровые иммунные клетки

    3 ноября, 15:32
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Михаил Невский
9 минут назад
Игорь, это только в глупом с точки зрения логики фильме парк юрского периода люди смогли клонировать динозавров, но не могут справиться с

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Павел Самута
17 минут назад
Спасибо

Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству

Sam Dowson
3 часа назад
ФБР в очередной раз оконфузилось, а т-щ Ким подыграл: украденное разделить поровну между гражданами КНДР.

Binance раскрыла, как хакерам удалось украсть $6,34 млрд

Николай Цыгикало
3 часа назад
Андрей, наивному простаку Маску не впервой вляпываться в подобные передряги. Ему бы кто знающий подсказал, как и что надо делать. А то сам долбится,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
3 часа назад
Это было интересно Пентагону в контексте использования орбитального корабля Ship системы Starship, до определённого момента, когда сама система Starship

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Марк Чернов
4 часа назад
Кирилл, спасибо за вашу внимательность, исправили накладку.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Александр Березин
4 часа назад
Иван, я читал текст выше, отсюда и мой вопрос. "как в вашем мире сжигание метана в чистом кислороде ракетами ведет к выхаркиванию легких и удушению?

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Станислав Пономарев
4 часа назад
Сергей, все благоразумные люди конечно будут "за". Но это крайне не понравится властям и видимо ими будут предприниматься меры по ограничению

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Андрей ххх
6 часов назад
Discussion, если торчащая часть будет площадью 10 квадратных метров, то да.

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Степан Жук
8 часов назад
Игорь, малыш, топором можно дом срубить, а можно человека убить. Взрывчатка нужна для добычи ископаемых, но и для войны используют. Читай книжки,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
8 часов назад
Иван, каузальная атрибуция в деле. Я в отличие от вас не курящий. И маска не виню. Я отлично осознаю, что он исполнитель военного гос заказа, не более.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Евгений Загуменный
13 часов назад
Ахренеть

Фотографу удалось снять МКС на фоне Юпитера: станция и планета оказались одного размера

Александр Бобков
14 часов назад
Конечно, очень красиво получится, если получится: за счёт такого метода/лечения тормозить развитие поражения почек при СКВ уже у людей. С другой

Экспериментальное лечение волчанки «пощадило» здоровые иммунные клетки

Иван Колупаев
15 часов назад
Игорь, плохо кончится может даже поход в магазин за хлебом но это ж не повод не покупать продукты.

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, неизбежно очень широкое слово. Мы понятия не имеем по какому принципу будет работать перемещение во времени, да и что на самом

Что такое «парадокс убитого дедушки» и как его решить

Кирилл Зотов
15 часов назад
А где ссылка на работу/статью/публикацию/пресс-релиз? Я либо плохо искал, либо в западном инфополе нет такой новости.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Иван Колупаев
16 часов назад
Василий, ну как минимум на ixbt встречается так же часто. Оказывается еще в 2020 это чудо постило свои прелести но тогда указывало номер карты вместо

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
16 часов назад
Иван, вы курить бросайте и все у вас будет хорошо. А Илона винить во всех бедах человечества так себе стратегия.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Игорь Швидкий
17 часов назад
Нах эти открытия ? Всё это плохо кончится . На эту тему много чего снято. Учёным заняться нечем ? Нахрен изучать мёртвых ? Изучайте живых , лечите рак ,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
17 часов назад
Александр, вы упираетесь, что масса, толкаемая бензином по поверхности в сотни, если не тысячи раз больше, чем полезная нагрузка ракет? Статью

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые