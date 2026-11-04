Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Самцы бражников используют ультразвук, получающийся при трении половых органов о брюшко, для того, чтобы сбить с толку эхолокацию охотящихся на них летучих мышей. Согласно результатам нового исследования, за последние 30 миллионов лет способность «кричать» на хищников с помощью гениталий развивалась у этих насекомых как минимум семь раз

Взаимоотношения между хищником и жертвой — один из мощнейших двигателей эволюции. Постоянная угроза гибели от конкретного источника — хищника, рыщущего в поисках добычи, — создает давление, заставляющее потенциальную добычу искать способы избежать участи стать чьим-то обедом.

Это приводит к эволюционной «гонке вооружений», в ходе которой хищники и жертвы непрерывно вырабатывают все новые стратегии, чтобы перехитрить друг друга. Благодаря «гонке вооружений» появились такие адаптации, как камуфляж, ядовитость, шипы, панцири, а также способность выглядеть гораздо крупнее и опаснее, чем на самом деле.

Некоторые эволюционные новшества оказываются настолько полезными, что природа продолжает воспроизводить их снова и снова.

Так, самцы бражников (Sphingidae) — семейства бабочек, ведущих сумеречный и ночной образ жизни — в процессе эволюции научились издавать ультразвук, способный дезориентировать эхолокационную систему преследующих их летучих мышей. Для этого бражники используют свои гениталии. Такая стратегия выживания оказалась настолько эффективной, что на протяжении эволюции она неоднократно возникала у разных видов бражников.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Ученые выяснили, что в ходе эволюции сформировались, по меньшей мере, три различных анатомических механизма, позволяющих генерировать ультразвук.

В целом речь идет о процессе, называемом стридуляцией — издавании звуков путем трения двух частей тела друг о друга. Подобным образом стрекочут сверчки, потирая крылья, или шипят некоторые пауки, потирая друг о друга свои конечности.

У самцов бражников роль звуковых инструментов выполняют специализированные чешуйки, расположенные на паре половых придатков — так называемые вальвы. Их основная функция — захват конца брюшка самки при копуляции. Когда бражники трут вальвы о видоизмененные участки на брюшке, происходит испускание серий ультразвуковых импульсов.

Детально изучив строение половых органов самцов различных видов бражников, исследователи выяснили, что у одних видов вальвы трутся о другие чешуйки, расположенные на брюшке. У других — соприкасаются с крошечными брюшными шипиками. А у третьих — трутся о небольшие брюшные бугорки.

Каждый механизм порождает свой особый ультразвуковой «рисунок», звучащий за пределами человеческого слуха. Если замедлить запись, чтобы перевести звуки в слышимый диапазон, они напоминают серию быстрых щелчков, жужжание или трели.

Механизм «чешуйка о чешуйку» обычно создает более короткие и прерывистые ультразвуковые импульсы, тогда как при взаимодействии чешуек с шипиками возникают более продолжительные и непрерывные сигналы. Наиболее разнообразным репертуаром, по-видимому, обладают бражники, использующие механизм «чешуйка о бугорок»: издаваемые ими звуки могут существенно различаться даже у близкородственных видов.

Причем все эти три различных способа «кричать» с помощью половых органов бражники не унаследовали от одного общего предка, обладавшего подобными акустическими способностями. Проанализировав эволюционное древо бражников и сопоставив его со строением звукоиздающих органов и поведением насекомых, ученые установили, что биоакустическая адаптация возникала независимо у разных видов как минимум семь раз за последние 30 миллионов лет.

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Татьяна Зайцева 190 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.