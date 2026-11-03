Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки
Китайская ракета-носитель Kinetica-2 Y2, разработанная частной компанией, успешно вывела на расчетные орбиты 18 спутников. Запуск стал важным этапом в привлечении частных аэрокосмических предприятий к масштабному развертыванию национальных низкоорбитальных спутниковых интернет-систем.
Как сообщила компания CAS Space, разработчик ракеты, старт состоялся 3 ноября с территории экспериментальной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. Ракета доставила на орбиту очередную, 21-ю партию спутников полярной орбитальной группировки в рамках китайского проекта спутникового интернета «Цяньфань» (Qianfan).
Это был второй полет ракеты Kinetica-2 и первая миссия по выведению крупной партии спутников для масштабной интернет-группировки. Запуск продемонстрировал растущие возможности китайского частного коммерческого космического сектора по обеспечению национальных проектов в области космической инфраструктуры.
Главный конструктор и руководитель программы создания ракеты Kinetica-2 Ян Хаолян заявил, что китайская программа низкоорбитального спутникового интернета вступила в важный этап интенсивного развертывания группировки. По мере ускорения строительства спутниковых систем потребность страны в услугах по запуску космических аппаратов существенно возрастает.
Разработанная компанией CAS Space ракета Kinetica-2 способна выводить до восьми тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров и до 12 тонн — на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров. Такие характеристики позволяют использовать ее для массового развертывания спутников и недорогой доставки грузов в космос.
Согласно опубликованному на официальном сайте правительства Шанхая сообщению, к настоящему времени китайская спутниковая интернет-группировка «Цяньфань» насчитывала 256 низкоорбитальных широкополосных спутников. До конца 2026 года планируется запустить еще 68 аппаратов, доведя общее количество до 324. Это должно заложить основу для начала коммерческой эксплуатации системы.
Комментарии
Приборы марсохода Perseverance показали, что мельчайшая марсианская пыль намного опаснее, чем считали до сих пор. Она не только сможет проникать в обитаемые модули и скафандры, но и способна напрямую попасть в человеческий мозг. Уже в следующем десятилетии эту проблему надо будет решать, но как — пока не известно.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Авторы нового исследования проанализировали образцы волос и ногтей мумий, чтобы выяснить, какие психоактивные и токсичные вещества давали детям во время ритуала капакоча.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Марта, 2017
Город на орбите
6 Августа, 2014
Природа красоты
3 Августа, 2019
Гравитационные линзы на службе астрономии
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
10 Июля, 2020
Великие мореходы Хейердала
21 Сентября, 2016
Допинг: быстрее, выше, сильнее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно