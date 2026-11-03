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Николай Головин
Николай Головин
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Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки

Китайская ракета-носитель Kinetica-2 Y2, разработанная частной компанией, успешно вывела на расчетные орбиты 18 спутников. Запуск стал важным этапом в привлечении частных аэрокосмических предприятий к масштабному развертыванию национальных низкоорбитальных спутниковых интернет-систем.

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# технологии
Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки / © CAS Space
Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки / © CAS Space

Как сообщила компания CAS Space, разработчик ракеты, старт состоялся 3 ноября с территории экспериментальной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. Ракета доставила на орбиту очередную, 21-ю партию спутников полярной орбитальной группировки в рамках китайского проекта спутникового интернета «Цяньфань» (Qianfan).

Это был второй полет ракеты Kinetica-2 и первая миссия по выведению крупной партии спутников для масштабной интернет-группировки. Запуск продемонстрировал растущие возможности китайского частного коммерческого космического сектора по обеспечению национальных проектов в области космической инфраструктуры.

Главный конструктор и руководитель программы создания ракеты Kinetica-2 Ян Хаолян заявил, что китайская программа низкоорбитального спутникового интернета вступила в важный этап интенсивного развертывания группировки. По мере ускорения строительства спутниковых систем потребность страны в услугах по запуску космических аппаратов существенно возрастает.

Разработанная компанией CAS Space ракета Kinetica-2 способна выводить до восьми тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров и до 12 тонн — на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров. Такие характеристики позволяют использовать ее для массового развертывания спутников и недорогой доставки грузов в космос.

Согласно опубликованному на официальном сайте правительства Шанхая сообщению, к настоящему времени китайская спутниковая интернет-группировка «Цяньфань» насчитывала 256 низкоорбитальных широкополосных спутников. До конца 2026 года планируется запустить еще 68 аппаратов, доведя общее количество до 324. Это должно заложить основу для начала коммерческой эксплуатации системы.

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Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
# спутники
# технологии
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