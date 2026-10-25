Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пять величайших правителей Древнего Египта
Великие правители нередко становились опорой цивилизаций, которым удавалось существовать на протяжении многих столетий. Древний Египет не был исключением. За примерно 3000 лет своей истории несколько фараонов не раз меняли направление развития государства. Нармер заложил основы единого Египта, а Рамсес II привел страну к вершине ее военного, культурного и политического могущества.
Нармер
На протяжении большей части IV тысячелетия до н. э. Египет был разделен на два государства — Верхний и Нижний Египет. Ситуация изменилась около 3100 года до н. э., когда возвысился Нармер.
Главным археологическим свидетельством его деятельности считается палетка Нармера. На одной ее стороне правитель изображен в Белой короне Верхнего Египта, поражающим врага, связанного с Нижним Египтом. На другой стороне он носит Красную корону Нижнего Египта. Это указывает на то, что Нармер властвовал над обеими частями страны и, вероятно, объединил их. Было ли объединение достигнуто военным путём, благодаря дипломатии или сочетанию обоих методов, точно неизвестно.
Так или иначе, создание единого государства в долине Нила позволило заложить основы централизованного управления. Оно облегчало сбор налогов, контроль над сельскохозяйственным производством и торговлей, а также содержание армии.
Нармер также сыграл важную роль в становлении института фараоновской власти. Фараон считался не просто царем, управляющим земными делами, но и носителем божественной власти. Вера в священную природу правителя была одной из важных причин, позволявших египтянам на протяжении долгого времени сохранять единство под властью одного государства.
Хуфу
Пирамиды, пожалуй, наиболее узнаваемый символ Древнего Египта. Первую ступенчатую пирамиду построили во времена правления Джосера, приблизительно в 2670–2650 годах до н. э. Несмотря на впечатляющий масштаб для своей эпохи, она отличалась от появившихся позднее гладкогранных пирамид ступенчатой конструкцией и менее совершенными пропорциями.
Хуфу правил приблизительно с 2589 по 2566 год до н. э. и руководил строительством Великой пирамиды в Гизе. Его сын Хафра и внук Менкаура возвели еще две пирамиды на том же плато. Эти сооружения были частью погребальных комплексов, предназначенных для захоронения фараонов и, согласно религиозным представлениям египтян, поддержания космического порядка. Их строительство в таких масштабах требовало координации практически всех сторон жизни государства.
Вопреки распространенному представлению, пирамиды возводили не рабы, а египетские рабочие. Среди них были сезонные трудовые контингенты, привлекавшиеся к обязательным работам, и постоянные бригады квалифицированных ремесленников. Это, однако, не означает, что Хуфу непременно был терпимым или доброжелательным правителем. Античные авторы, в частности Геродот, писавший примерно через 2000 лет после правления фараона, изображали его жестоким властителем, готовым прибегать к принуждению ради достижения своих целей.
В то же время археологические находки свидетельствуют о том, что строители получали жилье и питание. Это позволяет предположить, что государство уделяло определённое внимание условиям их жизни.
Тутанхамон
Тутанхамон правил приблизительно с 1332 по 1323 год до н. э. и стал фараоном, когда ему было всего восемь или девять лет.
За время своего правления он успел добиться определенных результатов, в том числе восстановить традиционную египетскую религиозную систему, которую подавлял его отец, Эхнатон. Однако Тутанхамон умер в возрасте 18 или 19 лет, не успев совершить ничего, что кардинально изменило бы ход истории.
На протяжении тысячелетий о Тутанхамоне практически забыли. В списки фараонов его нередко не включали, а когда упоминали, то зачастую относили к числу наименее значительных правителей Египта.
Все изменилось в 1922 году, когда британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона. Она сохранилась практически нетронутой и содержала тысячи артефактов, в том числе мебель, украшения, оружие и ритуальные предметы. Здесь же находились саркофаг Тутанхамона и его знаменитая золотая погребальная маска.
Благодаря этому открытию значение Тутанхамона для исторической науки резко возросло. Многие сведения о жизни и культуре Древнего Египта исследователи получили именно благодаря находкам из его гробницы. Сегодня Тутанхамон — один из самых известных правителей древнего мира.
Рамсес II
Рамсес II, вероятно, был одним из наиболее влиятельных правителей за всю историю Древнего Египта. Он царствовал с 1279 по 1213 год до н. э. и способствовал достижению страной новых высот в военной сфере и культуре.
Рамсес совершал военные походы в Сирию, Ханаан — южную часть Леванта, — а также в Нубию, расположенную на территории современного южного Египта и северного Судана.
Самым известным его военным столкновением стала битва при Кадеше в 1274 году до н. э. В сражении против войска хеттского царя Муваталли II, происходившем на территории современной Сирии, египтяне оказались на грани поражения. Однако Рамсесу удалось сплотить свои силы и добиться того, что битва завершилась без решающей победы одной из сторон.
После сражения фараон использовал пропаганду, представляя себя защитником Египта. Это укрепило его популярность внутри страны и помогло сформировать у противников представление о его военной мощи.
Рамсес II известен и как великий строитель. При нем были возведены многочисленные монументальные сооружения, включая храмы Абу-Симбела и Рамессеум — поминальный храм фараона.
Согласно религиозным представлениям древних египтян, храмы играли важнейшую роль в поддержании благосклонности богов и сохранении порядка в мире. Однако монументальное строительство имело и политическое значение: величие сооружений должно было подчеркивать могущество Рамсеса и укреплять его образ великого правителя.
Клеопатра
После смерти Александра Македонского в 323 году до н. э. его огромная империя была разделена между полководцами. Один из них, Птолемей I Сотер, установил власть над Египтом.
Несмотря на греческое происхождение, Птолемей принял титул фараона. Это было принципиально важно: так он стремился заручиться поддержкой местного населения, представляя себя продолжателем трёхтысячелетней египетской традиции.
Основанная им династия Птолемеев правила Египтом почти 300 лет. Последней представительницей этой династии стала Клеопатра VII Филопатор, известная всему миру просто как Клеопатра. Она взошла на престол в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет.
В начале правления Клеопатра делила власть со своим братом и мужем Птолемеем XIII. Вскоре между ними разгорелась гражданская война. При поддержке римского полководца и диктатора Юлия Цезаря Клеопатра в конце концов одержала победу над братом и стала единоличной правительницей Египта.
Ситуация резко осложнилась после убийства Цезаря в 44 году до н. э. На протяжении десятилетий Египет в значительной степени опирался на военную поддержку Рима, необходимую для сохранения независимости. Поэтому в 41 году до н. э. Клеопатра сблизилась с римским полководцем Марком Антонием.
Между ними возникли романтические и политические отношения, вызвавшие недовольство римской политической элиты. Октавиан, главный соперник Антония, использовал эту связь в собственных интересах. Он утверждал, что Антоний утратил верность Риму и оказался под влиянием «чужеземной царицы».
Эта пропагандистская кампания принесла результаты. Римский сенат объявил войну Клеопатре, а вслед за ней — и Антонию.
Решающим событием стала битва при Акции в 31 году до н. э., в ходе которой объединенный флот Антония и Клеопатры потерпел поражение. Оба правителя бежали в Египет, где в следующем году покончили с собой.
Вскоре Египет превратился в римскую провинцию. Так завершилась история независимого Древнего Египта как самостоятельной цивилизации.
Комментарии
Авторы нового исследования нашли одну из причин, по которым текст рукописи Войнича так трудно поддается прочтению: в XV веке книгу переплели неправильно, из-за чего страницы оказались не на своих местах. Ученые рассчитывают, что это открытие может стать важным шагом к расшифровке документа.
Стремление установить единоличный контроль над коллективом, манипулирование людьми и запугивание подчиненных — характерные черты токсичных начальников. Но, как показал автор нового исследования, люди с таким поведением встречались еще сотни лет назад. Он изучил действия голландского торгового служащего Иеронимуса Корнелиса, ставшего руководителем группы мятежников после кораблекрушения «Батавии», и обнаружил у него все 10 признаков корпоративной психопатии. Этот исторический случай показал, что методы удержания власти, характерные для современных деструктивных руководителей, проявлялись уже на раннем этапе развития акционерного капитализма.
Ученым впервые удалось в деталях проследить за тем, что происходит над кожей и под ней во время укуса малярийного комара. С помощью высокоскоростной съемки и чувствительных микродатчиков исследователи зафиксировали сложную координацию движений насекомого, а также сравнили его поведение с другими видами и генетически измененными комарами.
У ученых много проблем с нейтрино — элементарными частицами без заряда. За объяснение одной из них — почему мы видим слишком мало солнечных нейтрино — в 2015 году вручили Нобелевскую премию по физике. Тогда исследователи доказали существование нейтринных осцилляций, то есть превращение разных типов нейтрино друг в друга. Во время поиска решения этой загадки астрофизики...
Ученые из РТУ МИРЭА совместно с научно-производственным объединением АО «НПО Стеклопластик» разработали легкие композиционные материалы на основе различных термопластичных полимеров, наполненных полыми стеклянными микросферами. Эти материалы позволяют создавать детали для авиации, автомобилей, бытовой техники и спецтехники, которые весят значительно меньше самих пластиков, но при этом обладают высокой жесткостью и прочностью. Новое решение открывает путь к снижению веса изделий, транспортных средств, экономии топлива и созданию принципиально новых конструкций, которые раньше были невозможны из-за весовых ограничений.
Часто можно заметить, что два смежных лифта, независимо друг от друга приезжают одновременно. Физики из Японии показали на компьютерной модели, как общие очереди пассажиров заставляют кабины сближаться и при каких условиях они, наоборот, начинают ходить по очереди.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Декабря, 2015
Наука 2015-го: хорошие новости от Билла Гейтса
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
16 Июня, 2015
Иллюзии вокруг нас
28 Января, 2015
Пытки в Северной Корее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно