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Пять величайших правителей Древнего Египта

Великие правители нередко становились опорой цивилизаций, которым удавалось существовать на протяжении многих столетий. Древний Египет не был исключением. За примерно 3000 лет своей истории несколько фараонов не раз меняли направление развития государства. Нармер заложил основы единого Египта, а Рамсес II привел страну к вершине ее военного, культурного и политического могущества.

Статуя Рамсеса II в Луксоре / © Wikimedia Commons

Нармер

На протяжении большей части IV тысячелетия до н. э. Египет был разделен на два государства — Верхний и Нижний Египет. Ситуация изменилась около 3100 года до н. э., когда возвысился Нармер.

Главным археологическим свидетельством его деятельности считается палетка Нармера. На одной ее стороне правитель изображен в Белой короне Верхнего Египта, поражающим врага, связанного с Нижним Египтом. На другой стороне он носит Красную корону Нижнего Египта. Это указывает на то, что Нармер властвовал над обеими частями страны и, вероятно, объединил их. Было ли объединение достигнуто военным путём, благодаря дипломатии или сочетанию обоих методов, точно неизвестно.

Палетка Нармера / © Wikimedia Commons

Так или иначе, создание единого государства в долине Нила позволило заложить основы централизованного управления. Оно облегчало сбор налогов, контроль над сельскохозяйственным производством и торговлей, а также содержание армии.

Нармер также сыграл важную роль в становлении института фараоновской власти. Фараон считался не просто царем, управляющим земными делами, но и носителем божественной власти. Вера в священную природу правителя была одной из важных причин, позволявших египтянам на протяжении долгого времени сохранять единство под властью одного государства.

Пирамиды в Гизе / © Wikimedia Commons

Хуфу

Пирамиды, пожалуй, наиболее узнаваемый символ Древнего Египта. Первую ступенчатую пирамиду построили во времена правления Джосера, приблизительно в 2670–2650 годах до н. э. Несмотря на впечатляющий масштаб для своей эпохи, она отличалась от появившихся позднее гладкогранных пирамид ступенчатой конструкцией и менее совершенными пропорциями.

Хуфу правил приблизительно с 2589 по 2566 год до н. э. и руководил строительством Великой пирамиды в Гизе. Его сын Хафра и внук Менкаура возвели еще две пирамиды на том же плато. Эти сооружения были частью погребальных комплексов, предназначенных для захоронения фараонов и, согласно религиозным представлениям египтян, поддержания космического порядка. Их строительство в таких масштабах требовало координации практически всех сторон жизни государства.

Вопреки распространенному представлению, пирамиды возводили не рабы, а египетские рабочие. Среди них были сезонные трудовые контингенты, привлекавшиеся к обязательным работам, и постоянные бригады квалифицированных ремесленников. Это, однако, не означает, что Хуфу непременно был терпимым или доброжелательным правителем. Античные авторы, в частности Геродот, писавший примерно через 2000 лет после правления фараона, изображали его жестоким властителем, готовым прибегать к принуждению ради достижения своих целей.

В то же время археологические находки свидетельствуют о том, что строители получали жилье и питание. Это позволяет предположить, что государство уделяло определённое внимание условиям их жизни.

Саркофаг Тутанхамона / © Wikimedia Commons

Тутанхамон

Тутанхамон правил приблизительно с 1332 по 1323 год до н. э. и стал фараоном, когда ему было всего восемь или девять лет.

За время своего правления он успел добиться определенных результатов, в том числе восстановить традиционную египетскую религиозную систему, которую подавлял его отец, Эхнатон. Однако Тутанхамон умер в возрасте 18 или 19 лет, не успев совершить ничего, что кардинально изменило бы ход истории.

На протяжении тысячелетий о Тутанхамоне практически забыли. В списки фараонов его нередко не включали, а когда упоминали, то зачастую относили к числу наименее значительных правителей Египта.

Все изменилось в 1922 году, когда британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона. Она сохранилась практически нетронутой и содержала тысячи артефактов, в том числе мебель, украшения, оружие и ритуальные предметы. Здесь же находились саркофаг Тутанхамона и его знаменитая золотая погребальная маска.

Благодаря этому открытию значение Тутанхамона для исторической науки резко возросло. Многие сведения о жизни и культуре Древнего Египта исследователи получили именно благодаря находкам из его гробницы. Сегодня Тутанхамон — один из самых известных правителей древнего мира.

Колоссальная статуя Рамсеса II в Мемфисе / © Wikimedia Commons

Рамсес II

Рамсес II, вероятно, был одним из наиболее влиятельных правителей за всю историю Древнего Египта. Он царствовал с 1279 по 1213 год до н. э. и способствовал достижению страной новых высот в военной сфере и культуре.

Рамсес совершал военные походы в Сирию, Ханаан — южную часть Леванта, — а также в Нубию, расположенную на территории современного южного Египта и северного Судана.

Самым известным его военным столкновением стала битва при Кадеше в 1274 году до н. э. В сражении против войска хеттского царя Муваталли II, происходившем на территории современной Сирии, египтяне оказались на грани поражения. Однако Рамсесу удалось сплотить свои силы и добиться того, что битва завершилась без решающей победы одной из сторон.

После сражения фараон использовал пропаганду, представляя себя защитником Египта. Это укрепило его популярность внутри страны и помогло сформировать у противников представление о его военной мощи.

Рамсес II известен и как великий строитель. При нем были возведены многочисленные монументальные сооружения, включая храмы Абу-Симбела и Рамессеум — поминальный храм фараона.

Согласно религиозным представлениям древних египтян, храмы играли важнейшую роль в поддержании благосклонности богов и сохранении порядка в мире. Однако монументальное строительство имело и политическое значение: величие сооружений должно было подчеркивать могущество Рамсеса и укреплять его образ великого правителя.

Клеопатра VII, изображение на южной стене храма Хатхор в Дендере, Египет / © Wikimedia Commons

Клеопатра

После смерти Александра Македонского в 323 году до н. э. его огромная империя была разделена между полководцами. Один из них, Птолемей I Сотер, установил власть над Египтом.

Несмотря на греческое происхождение, Птолемей принял титул фараона. Это было принципиально важно: так он стремился заручиться поддержкой местного населения, представляя себя продолжателем трёхтысячелетней египетской традиции.

Основанная им династия Птолемеев правила Египтом почти 300 лет. Последней представительницей этой династии стала Клеопатра VII Филопатор, известная всему миру просто как Клеопатра. Она взошла на престол в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет.

В начале правления Клеопатра делила власть со своим братом и мужем Птолемеем XIII. Вскоре между ними разгорелась гражданская война. При поддержке римского полководца и диктатора Юлия Цезаря Клеопатра в конце концов одержала победу над братом и стала единоличной правительницей Египта.

Ситуация резко осложнилась после убийства Цезаря в 44 году до н. э. На протяжении десятилетий Египет в значительной степени опирался на военную поддержку Рима, необходимую для сохранения независимости. Поэтому в 41 году до н. э. Клеопатра сблизилась с римским полководцем Марком Антонием.

Между ними возникли романтические и политические отношения, вызвавшие недовольство римской политической элиты. Октавиан, главный соперник Антония, использовал эту связь в собственных интересах. Он утверждал, что Антоний утратил верность Риму и оказался под влиянием «чужеземной царицы».

Эта пропагандистская кампания принесла результаты. Римский сенат объявил войну Клеопатре, а вслед за ней — и Антонию.

Решающим событием стала битва при Акции в 31 году до н. э., в ходе которой объединенный флот Антония и Клеопатры потерпел поражение. Оба правителя бежали в Египет, где в следующем году покончили с собой.

Вскоре Египет превратился в римскую провинцию. Так завершилась история независимого Древнего Египта как самостоятельной цивилизации.

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