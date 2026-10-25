Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Рейтинг: +1562
Посты: 1120
5

Пять величайших правителей Древнего Египта

Великие правители нередко становились опорой цивилизаций, которым удавалось существовать на протяжении многих столетий. Древний Египет не был исключением. За примерно 3000 лет своей истории несколько фараонов не раз меняли направление развития государства. Нармер заложил основы единого Египта, а Рамсес II привел страну к вершине ее военного, культурного и политического могущества. 

Сообщество
# античность
# археология
# Древний Египет
# история
# пирамиды Гизы
# правители
Статуя Рамсеса II в Луксоре / © Wikimedia Commons
Статуя Рамсеса II в Луксоре / © Wikimedia Commons

Нармер

На протяжении большей части IV тысячелетия до н. э. Египет был разделен на два государства — Верхний и Нижний Египет. Ситуация изменилась около 3100 года до н. э., когда возвысился Нармер.

Главным археологическим свидетельством его деятельности считается палетка Нармера. На одной ее стороне правитель изображен в Белой короне Верхнего Египта, поражающим врага, связанного с Нижним Египтом. На другой стороне он носит Красную корону Нижнего Египта. Это указывает на то, что Нармер властвовал над обеими частями страны и, вероятно, объединил их. Было ли объединение достигнуто военным путём, благодаря дипломатии или сочетанию обоих методов, точно неизвестно.

Палетка Нармера / © Wikimedia Commons
Палетка Нармера / © Wikimedia Commons

Так или иначе, создание единого государства в долине Нила позволило заложить основы централизованного управления. Оно облегчало сбор налогов, контроль над сельскохозяйственным производством и торговлей, а также содержание армии.

Нармер также сыграл важную роль в становлении института фараоновской власти. Фараон считался не просто царем, управляющим земными делами, но и носителем божественной власти. Вера в священную природу правителя была одной из важных причин, позволявших египтянам на протяжении долгого времени сохранять единство под властью одного государства.

Пирамиды в Гизе / © Wikimedia Commons
Пирамиды в Гизе / © Wikimedia Commons

Хуфу

Пирамиды, пожалуй, наиболее узнаваемый символ Древнего Египта. Первую ступенчатую пирамиду построили во времена правления Джосера, приблизительно в 2670–2650 годах до н. э. Несмотря на впечатляющий масштаб для своей эпохи, она отличалась от появившихся позднее гладкогранных пирамид ступенчатой конструкцией и менее совершенными пропорциями.

Хуфу правил приблизительно с 2589 по 2566 год до н. э. и руководил строительством Великой пирамиды в Гизе. Его сын Хафра и внук Менкаура возвели еще две пирамиды на том же плато. Эти сооружения были частью погребальных комплексов, предназначенных для захоронения фараонов и, согласно религиозным представлениям египтян, поддержания космического порядка. Их строительство в таких масштабах требовало координации практически всех сторон жизни государства.

Вопреки распространенному представлению, пирамиды возводили не рабы, а египетские рабочие. Среди них были сезонные трудовые контингенты, привлекавшиеся к обязательным работам, и постоянные бригады квалифицированных ремесленников. Это, однако, не означает, что Хуфу непременно был терпимым или доброжелательным правителем. Античные авторы, в частности Геродот, писавший примерно через 2000 лет после правления фараона, изображали его жестоким властителем, готовым прибегать к принуждению ради достижения своих целей.

В то же время археологические находки свидетельствуют о том, что строители получали жилье и питание. Это позволяет предположить, что государство уделяло определённое внимание условиям их жизни.

Саркофаг Тутанхамона / © Wikimedia Commons
Саркофаг Тутанхамона / © Wikimedia Commons

Тутанхамон

Тутанхамон правил приблизительно с 1332 по 1323 год до н. э. и стал фараоном, когда ему было всего восемь или девять лет.

За время своего правления он успел добиться определенных результатов, в том числе восстановить традиционную египетскую религиозную систему, которую подавлял его отец, Эхнатон. Однако Тутанхамон умер в возрасте 18 или 19 лет, не успев совершить ничего, что кардинально изменило бы ход истории.

На протяжении тысячелетий о Тутанхамоне практически забыли. В списки фараонов его нередко не включали, а когда упоминали, то зачастую относили к числу наименее значительных правителей Египта.

Все изменилось в 1922 году, когда британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу фараона. Она сохранилась практически нетронутой и содержала тысячи артефактов, в том числе мебель, украшения, оружие и ритуальные предметы. Здесь же находились саркофаг Тутанхамона и его знаменитая золотая погребальная маска.

Благодаря этому открытию значение Тутанхамона для исторической науки резко возросло. Многие сведения о жизни и культуре Древнего Египта исследователи получили именно благодаря находкам из его гробницы. Сегодня Тутанхамон — один из самых известных правителей древнего мира.

Колоссальная статуя Рамсеса II в Мемфисе / © Wikimedia Commons
Колоссальная статуя Рамсеса II в Мемфисе / © Wikimedia Commons

 Рамсес II

Рамсес II, вероятно, был одним из наиболее влиятельных правителей за всю историю Древнего Египта. Он царствовал с 1279 по 1213 год до н. э. и способствовал достижению страной новых высот в военной сфере и культуре.

Рамсес совершал военные походы в Сирию, Ханаан — южную часть Леванта, — а также в Нубию, расположенную на территории современного южного Египта и северного Судана.

Самым известным его военным столкновением стала битва при Кадеше в 1274 году до н. э. В сражении против войска хеттского царя Муваталли II, происходившем на территории современной Сирии, египтяне оказались на грани поражения. Однако Рамсесу удалось сплотить свои силы и добиться того, что битва завершилась без решающей победы одной из сторон.

После сражения фараон использовал пропаганду, представляя себя защитником Египта. Это укрепило его популярность внутри страны и помогло сформировать у противников представление о его военной мощи.

Рамсес II известен и как великий строитель. При нем были возведены многочисленные монументальные сооружения, включая храмы Абу-Симбела и Рамессеум — поминальный храм фараона.

Согласно религиозным представлениям древних египтян, храмы играли важнейшую роль в поддержании благосклонности богов и сохранении порядка в мире. Однако монументальное строительство имело и политическое значение: величие сооружений должно было подчеркивать могущество Рамсеса и укреплять его образ великого правителя.

Клеопатра VII, изображение на южной стене храма Хатхор в Дендере, Египет / © Wikimedia Commons
Клеопатра VII, изображение на южной стене храма Хатхор в Дендере, Египет / © Wikimedia Commons

Клеопатра

После смерти Александра Македонского в 323 году до н. э. его огромная империя была разделена между полководцами. Один из них, Птолемей I Сотер, установил власть над Египтом.

Несмотря на греческое происхождение, Птолемей принял титул фараона. Это было принципиально важно: так он стремился заручиться поддержкой местного населения, представляя себя продолжателем трёхтысячелетней египетской традиции.

Основанная им династия Птолемеев правила Египтом почти 300 лет. Последней представительницей этой династии стала Клеопатра VII Филопатор, известная всему миру просто как Клеопатра. Она взошла на престол в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет.

В начале правления Клеопатра делила власть со своим братом и мужем Птолемеем XIII. Вскоре между ними разгорелась гражданская война. При поддержке римского полководца и диктатора Юлия Цезаря Клеопатра в конце концов одержала победу над братом и стала единоличной правительницей Египта.

Ситуация резко осложнилась после убийства Цезаря в 44 году до н. э. На протяжении десятилетий Египет в значительной степени опирался на военную поддержку Рима, необходимую для сохранения независимости. Поэтому в 41 году до н. э. Клеопатра сблизилась с римским полководцем Марком Антонием.

Между ними возникли романтические и политические отношения, вызвавшие недовольство римской политической элиты. Октавиан, главный соперник Антония, использовал эту связь в собственных интересах. Он утверждал, что Антоний утратил верность Риму и оказался под влиянием «чужеземной царицы».

Эта пропагандистская кампания принесла результаты. Римский сенат объявил войну Клеопатре, а вслед за ней — и Антонию.

Решающим событием стала битва при Акции в 31 году до н. э., в ходе которой объединенный флот Антония и Клеопатры потерпел поражение. Оба правителя бежали в Египет, где в следующем году покончили с собой.

Вскоре Египет превратился в римскую провинцию. Так завершилась история независимого Древнего Египта как самостоятельной цивилизации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# античность
# археология
# Древний Египет
# история
# пирамиды Гизы
# правители
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Андрей Николаевич Туполев: жизнь и дело патриарха металлического самолетостроения
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Окт
800
Квантовая теория поля в человеколюбивом изложении
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Код лишнего веса: расшифровка сигналов метаболизма, стресса и генетики
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Дом, который построил Яков Перельман — архитектор занимательной науки
Экспериментаниум
Москва
Лекция
25 Окт
1900
Золотая маска в боспорском кургане: раскрытая тайна
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Физика: полупроводники
Политехнический музей
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Открывая новое окно во вселенную: развитие нейтринной астрономии и Нобелевская премия по физике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Радость визуальных наблюдений
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Конференция
28 Окт
Бесплатно
II Международная научно-практическая конференция «История библиотек: новые подходы, методы, источники, результаты»
Российская государственная библиотека
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые вырастили муравьев с телом рабочего и головой солдата

    24 октября, 11:19

  2. Биологи показали, что происходит под кожей во время укуса малярийного комара

    23 октября, 15:27

  3. Ученые впервые описали «средний» человеческий геном

    23 октября, 15:00

  4. Ученый выявил признаки корпоративного психопата у руководителя мятежа на «Батавии» в XVII веке

    23 октября, 14:42
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Евгений Кушпатов
6 минут назад
Даже имя Менделеева из названия таблицы удалили

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Mikhail Lukashev
3 часа назад
Надо вызывать главного человека! Жаль. тут нельзя так сделать.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

А К
5 часов назад
Странный подсчёт ... В лантаноидах наших большинство. Оговорочки типа гражданств тоже ...

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Константин Статкевич
6 часов назад
Ak, а где РФ на первом месте - взрываются попы недостран, типо хохлостана и проебалти

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Mikhail Lukashev
7 часов назад
Иван, ну давай вызовем на суд персонажа. Там явная нейросеть. Пусть это сообщество. Но зачем тратить наше время на это чтение?

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Mikhail Lukashev
7 часов назад
Иван, ты про Березина сразу? Не думаю. Политика ресурса.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Иван Колупаев
7 часов назад
Mikhail, я неверно выразился - Головин о Римской империи думает часто, а неровно дышит к нейросетям совсем другой персонаж 😏

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Mikhail Lukashev
7 часов назад
Иван, да, только это не только Головин. В этом случае - да. Думает в кавычках.

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Ak 84
8 часов назад
Все статьи где рашка не на 1 месте вызывают припадки у рабсиян.

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Иван Колупаев
9 часов назад
Mikhail, а я догадываюсь кто продавил такое решение 😁 А который именно Рим, тут в месяц по пять статей про него выходит? Николай Головин особенно часто

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Максим Станько
11 часов назад
Все элементы, которые были известны до Менделеева можно внести в открытие России, так как до этого не было никаких элементов, были просто материалы!

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Максим Станько
11 часов назад
Почему России приписали только 10 элементов, если вообще ВСЯ таблица, точнее её открытие принадлежит России!

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Chiril T.
11 часов назад
Люблю такие новости. Благодаря статье я узнал название кита (финвал), что есть Кельтское море, ну и увидеть такого красавца, что, оказывается, ещё и

Дрон запечатлел кормление второго по величине кита в мире

Tony Boo
11 часов назад
Елизавета Завьялова, ты написала лютую дичь.

Рейтинг: страны, открывшие больше всего элементов

Алексей Филиппов
11 часов назад
Кнопка, у меня, врагов нет вообще

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Алексей Радов
11 часов назад
Почему каждый раз как новость о Эль-Ниньо в содержании столько воды "Бада бум-с"

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

чтуп СТМ
13 часов назад
Sam, пока ищут, но думаю, найдут. Они его везде находят.

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

Sam Dowson
13 часов назад
Русский след уже нашли в этом непотребном и чрезвычайно опасном для честных американцев наклоне поверхности океана?

Спутники показали, как Эль-Ниньо 2026 года приближается по силе к рекордному явлению 1997 года

Mikhail Lukashev
14 часов назад
Иван, я к твоему мнению отношусь уважительно. И подискутировал бы. Но тут стало душно, уже нет желания сюда чего-то писать. Сегодня 3 раза админы

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Иван Колупаев
15 часов назад
Александр, пока что в планах лишь освобождение новых регионов, но и там по срокам сплошной туман. Нынешними темпами (по верхней планке) это еще

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Самые обсуждаемые