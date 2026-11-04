8

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

❋ 4.2

Сходство национальных кухонь может отражать многовековую историю обмена продуктами между народами. Китайские ученые проанализировали десятки тысяч рецептов и установили, что исторические торговые связи объясняют близость вкусовых профилей лучше, чем географическое расстояние.

История
# еда
# карта
# китай
# Кухня
# Перец
© Wikimedia Commons

Национальные кухни всех стран формировались под влиянием местной природы, доступных продуктов и контактов с другими народами. Вместе с торговцами и переселенцами между регионами перемещались зерновые, пряности и способы приготовления еды. Однако установить, какой след эти обмены оставили в современных рецептах сложно.

Этим занимается вычислительная гастрономия. Это новое направление уже показало, что сеть продуктов, связанных общими вкусоароматическими веществами. В североамериканской и западноевропейской кухнях ингредиенты одного блюда чаще имели такие вещества, тогда как в восточноазиатских наблюдалась противоположная тенденция. 

Ученые из Китая проверили что лучше объясняет сходство кухонь: расстояние между регионами или исторические пути, которые их соединяли. Они проанализировали более 100 тысяч рецептов из 20 национальных кухонь, как уже не используемых, так и современных. Их работа опубликована в журнале npj Heritage Science.

Исследователи сопоставили продукты из рецептов с базой вкусоароматических веществ для 1507 ингредиентов. Затем выделили наиболее значимые связи между самими ингредиентами. Для каждой кухни составили вкусовой профиль, в который вошли доминирующие ингредиенты и химические связи объединяющие их с другими продуктами. Получилась карта связи блюд.

Параллельно ученые построили схему из 18 исторических торговых маршрутов. В нее вошли сухопутные и морские ветви Шелкового пути, торговля пряностями через Индийский океан, связи Европы с Америкой после путешествий Колумба и другие направления. Близость регионов оценивали по числу переходов между ними в этой сети. Дополнительно собрали сведения о 50 случаях распространения продуктов с указанием времени их первого документированного переноса.

Полученные карты оказались очень похожи. Среди наиболее схожих оказались китайская и японская, британская и ирландская, тайская и вьетнамская кухни. Но торговые связи показали сходство кухонь лучше, чем расстояние на карте. Чем меньше переходов разделяло регионы в исторической сети, тем ближе были их вкусовые профили.

Что же касается ингредиентов, заметные позиции среди наиболее распространявшихся уже давно ингредиентов заняли черный чай, кофе и соя. В целом продукты с документированной историей переноса чаще выступали связующими звеньями между разными кухнями. У более давних заимствований эта роль была слабее. 

Ученые считают, что со временем чужой ингредиент встраивается в привычные местные сочетания, и его исходная роль посредника становится менее заметной. В некоторых случаях он становился частью традиционной национальной кухни. 

Например, черный перец и корица распространившиеся между регионами много веков назад, уже прочно встроились в местные вкусовые сочетания. Помидоры, которые начали появляться в Америке около пяти столетий назад, в построенной учеными сети встречаются почти во всех кухнях и связывают разные группы вкусов

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
213 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
История
# еда
# карта
# китай
# Кухня
# Перец
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

    4 ноября, 15:31

  2. Плотная женская грудь повысила риск рака

    4 ноября, 15:20

  3. Астрономы нашли способ отличить потенциально обитаемую экзопланету с кислородной атмосферой

    4 ноября, 15:08

  4. Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

    4 ноября, 14:37
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Михаил Невский
34 минуты назад
Игорь, это только в глупом с точки зрения логики фильме парк юрского периода люди смогли клонировать динозавров, но не могут справиться с

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Павел Самута
42 минуты назад
Спасибо

Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству

Sam Dowson
4 часа назад
ФБР в очередной раз оконфузилось, а т-щ Ким подыграл: украденное разделить поровну между гражданами КНДР.

Binance раскрыла, как хакерам удалось украсть $6,34 млрд

Николай Цыгикало
4 часа назад
Андрей, наивному простаку Маску не впервой вляпываться в подобные передряги. Ему бы кто знающий подсказал, как и что надо делать. А то сам долбится,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
4 часа назад
Это было интересно Пентагону в контексте использования орбитального корабля Ship системы Starship, до определённого момента, когда сама система Starship

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Марк Чернов
4 часа назад
Кирилл, спасибо за вашу внимательность, исправили накладку.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Александр Березин
5 часов назад
Иван, я читал текст выше, отсюда и мой вопрос. "как в вашем мире сжигание метана в чистом кислороде ракетами ведет к выхаркиванию легких и удушению?

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Станислав Пономарев
5 часов назад
Сергей, все благоразумные люди конечно будут "за". Но это крайне не понравится властям и видимо ими будут предприниматься меры по ограничению

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Андрей ххх
7 часов назад
Discussion, если торчащая часть будет площадью 10 квадратных метров, то да.

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Степан Жук
8 часов назад
Игорь, малыш, топором можно дом срубить, а можно человека убить. Взрывчатка нужна для добычи ископаемых, но и для войны используют. Читай книжки,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
8 часов назад
Иван, каузальная атрибуция в деле. Я в отличие от вас не курящий. И маска не виню. Я отлично осознаю, что он исполнитель военного гос заказа, не более.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Евгений Загуменный
13 часов назад
Ахренеть

Фотографу удалось снять МКС на фоне Юпитера: станция и планета оказались одного размера

Александр Бобков
15 часов назад
Конечно, очень красиво получится, если получится: за счёт такого метода/лечения тормозить развитие поражения почек при СКВ уже у людей. С другой

Экспериментальное лечение волчанки «пощадило» здоровые иммунные клетки

Иван Колупаев
15 часов назад
Игорь, плохо кончится может даже поход в магазин за хлебом но это ж не повод не покупать продукты.

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, неизбежно очень широкое слово. Мы понятия не имеем по какому принципу будет работать перемещение во времени, да и что на самом

Что такое «парадокс убитого дедушки» и как его решить

Кирилл Зотов
16 часов назад
А где ссылка на работу/статью/публикацию/пресс-релиз? Я либо плохо искал, либо в западном инфополе нет такой новости.

Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

Иван Колупаев
16 часов назад
Василий, ну как минимум на ixbt встречается так же часто. Оказывается еще в 2020 это чудо постило свои прелести но тогда указывало номер карты вместо

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
16 часов назад
Иван, вы курить бросайте и все у вас будет хорошо. А Илона винить во всех бедах человечества так себе стратегия.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Игорь Швидкий
18 часов назад
Нах эти открытия ? Всё это плохо кончится . На эту тему много чего снято. Учёным заняться нечем ? Нахрен изучать мёртвых ? Изучайте живых , лечите рак ,

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Иван Аристов
18 часов назад
Александр, вы упираетесь, что масса, толкаемая бензином по поверхности в сотни, если не тысячи раз больше, чем полезная нагрузка ракет? Статью

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые