Страх рождения ребенка отразился на грудном вскармливании

Качество и продолжительность грудного вскармливания важны для развития ребенка в первый год жизни. Ученые из Финляндии выяснили, из-за чего эти показатели могут становиться неоптимальными, и обнаружили, что важную роль играет страх родов.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, первый прикорм стоит вводить не раньше, чем ребенку исполнится шесть месяцев. Грудное вскармливание важно не только для новорожденного, но и для его матери: известно, что оно помогает справиться с послеродовой депрессией, а также снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Специалисты из Университетской больницы Куопио в Финляндии выяснили, что не только кормление грудью влияет на состояние женщины, но и наоборот. Статью, в которой описана связь страха рождения ребенка с длительностью грудного вскармливания, опубликовал научный журнал Breastfeeding Medicine.

Исследователи проанализировали данные 251 женщины, которые рожали в Университетской больнице Куопио в период с 2013 по 2020 год. Во время беременности участницы исследования заполняли анкеты нескольких типов, а когда ребенку исполнился год, прошли опрос о продолжительности грудного вскармливания. Известно было также, как проходили роды женщин: полностью естественным путем, с помощью кесарева сечения или с применением вакуум-экстракции плода.

В первую неделю после рождения начали кормить детей грудью 98% опрошенных матерей, 75% участниц исследования продолжали это делать минимум шесть месяцев. Те, у кого роды протекали естественным путем и без осложнений, как правило, следовали рекомендациям по грудному вскармливанию. Однако сама по себе «естественность» или «неестественность» родов на кормлении грудью никак не отразилась. Исследователи обнаружили другую закономерность:

«У матерей, которые боялись рожать, продолжительность грудного вскармливания — исключительно собственным молоком или с использованием молочных смесей — в три раза чаще была меньше рекомендованной».

Кроме того, делать невозможным грудное вскармливание оптимальной длительности могли такие факторы, как беременность двойней, избыточный вес и ожирение, высокое кровяное давление, курение. Меньше по времени кормили грудью также молодые участницы исследования, матери-одиночки и женщины с более низким уровнем образования.

По мнению авторов статьи, стоит обратить внимание на факторы, свидетельствующие о повышенного риска недостаточного грудного вскармливания. В частности, женщинам, которые испытывают страх в связи со скорым рождением ребенка, важен особый уход.

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