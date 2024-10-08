Порошок или народные средства: химики ПНИПУ рассказали, чем удалять стойкие пятна

Ежедневно мы сталкиваемся с разными загрязнителями: жиром, остатками пищи, кровью, травой, кофе. Они оседают на одежде и пятна от них порой трудно вывести. Чтобы не испортить ткань, важно знать, какое средство подходит лучше. Эксперты Пермского Политеха рассказали о компонентах стирального порошка, какие ПАВы лучше выводят следы грязи, а какие — не наносят вреда природе, чем плохи оптические отбеливатели, как энзимы помогают убирать катышки, почему жесткая вода может навредить стирке и как ее смягчить, работают ли народные средства и в чем их опасность.

За удаления пятен в составе стирального порошка отвечают три компонента: моющие вещества, отбеливатели и энзимы.

«В молекуле поверхностно-активного вещества (ПАВ) есть гидрофобная часть, которая может взаимодействовать, например, с жиром, и гидрофильная часть, которая вступает в реакцию с водной средой. ПАВ концентрируется на границе раздела фаз и переводит малорастворимый в воде компонент загрязнения в водную фазу. Собранная в таком виде грязь легко смывается вместе с мыльным раствором. Так ткань и очищается», — объясняет Евгения Гладких, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Кстати, в этом процессе моющим компонентам помогают антиресорбенты —вещества, которые не дают грязи осесть обратно на вещь. А щелочные соединения улучшают растворение жировых загрязнений.

ПАВы бывают катионные, анионные, амфотерные и неионогенные в зависимости от того, какая часть молекулы проявляет поверхностную активность в отношении загрязнений. У катионных это положительно заряженный ион — катион. Их моющая способность низка, но они имеют перспективное применение как бактерицидные компоненты моющих средств.

Более высокая моющая способность у анионных ПАВ, они наиболее часто применяются в моющих средствах и порошках. Мыло, например — тоже анионное вещество.

Неионогенные поверхностно-активные вещества также обладают отличными свойствами в борьбе с загрязнениями, в том числе жировыми. В составе их молекул тоже есть гидрофобная и гидрофильная часть, но на ионы при растворении эти ПАВ не распадаются. Из-за этого не возникает агрессивная щелочная среда, что хорошо. Но моющую способность в борьбе со стойкими загрязнениями это может снизить.

«Неионогенные ПАВы часто используют вместе с анионными или амфотерными. Они помогают дополнительно отстирывать пятна, а также смягчают действие более агрессивных поверхностно-активных веществ», — добавляет Ирина Солоха, эксперт Пермского Политеха, производитель бытовой химии для дома.

Амфотерные (цвиттер-ионные) ПАВ могут вести себя и как катионные, и как анионные ПАВ и обладают высокой эффективностью, но в связи с высокой стоимостью в бытовых средствах для очистки тканей практически не применяются.

Какие ПАВы наиболее безвредны для окружающей среды и человека?

Ионогенные ПАВ, в частности анионные, создают щелочную среду в растворах и особенно агрессивны к липидным компонентам не только в загрязнениях, но и, например, в составе кожи человека, защитный слой которой богат жирами. Стирка вручную с применением анионных ПАВ может привести к раздражению и сухости кожи, в ряде такие компоненты могут быть аллергенами.

Составы дешевых порошков для детских вещей и обычных идентичны. Это маркетинговый ход, содержание основных агрессивных компонентов, ПАВ (особенно ионогенных) и отбеливателей там, как правило, одинаковое.

«Хороший детский порошок будет содержать минимум ингредиентов. В основном — мыла без запаха: сода, лимонная кислота, усилитель отбеливания с перкарбонатом. Не должно быть отдушек и катионных ПАВов», — отмечает Ирина Солоха.

Важно хорошо выполаскивать вещи, чтобы порошок не оставался на вещах. При машинной стирке ставьте на дополнительное полоскание. Иначе это может вызвать раздражение кожи, особенно у людей с атопическим дерматитом, а при вдыхании — насморк, чихание, слезотечение и аллергическую реакцию на частички порошка, высвободившиеся из ткани в воздух.

«ПАВ представляют угрозу для окружающей среды, поскольку они снижают растворимость углекислого газа и кислорода в воде. Это негативно сказывается на экосистемах. Кроме того, твердые частицы почвы, песка и глины способны поглощать ПАВ. Это может привести к высвобождению вредных веществ, таких как ионы тяжелых металлов», — рассказывает Евгения Гладких.

Чтобы избежать негативных эффектов, необходимо переходить на биоразлагаемые ПАВ: они быстро превращаются в безопасные вещества без поверхностной активности, не накапливаясь в окружающей среде. Такими соединениями, например, являются неионогенные алкилполиглюкозиды. И для человека эти компоненты более безопасны — они не так агрессивно воздействуют на кожу.

Что лучше использовать для ручной стирки?

Для стирки вручную можно использовать и мыло, и специальные порошки для ручной стирки. В своей основе такие средства содержат соли жирных кислот, иногда соду и хлорид натрия, которые помогают в растворении загрязнений.

«Обычное мыло вряд ли будет эффективнее порошка, но точно действеннее средств для стиральной машинки: при ручной стирке они плохо пенятся, не создавая эффективной среды для вымывания загрязнений. Более того, компоненты порошков для машинки могут быть опасны для кожи при длительном воздействии», — объясняет химик ПНИПУ.

«Если загрязнения поверхностные, небольшие, то в целом подойдет и стиральный порошок. Но серьезные пятна необходимо застирывать, и здесь лучше справится мыло, ведь его мы наносим локально», — добавляет Ирина Солоха.

Энзимы — от стойких пятен и катышков

Энзимы (ферменты) — специфические белки, катализаторы химических реакций в живых системах. Для производства моющих средств самыми значимыми являются гидролазы, они усиливают разложение сложных высокомолекулярных компонентов на более простые, которые легко удалятся вместе с моющим раствором.

Каждый вид гидролазы эффективен с соответствующим видом загрязнений. Протеазы — против белковых пятен (например, остатков пищи и крови), липазы — помогают свести жировые. Амилазы убирают загрязнения, в составе которых есть полисахариды, например, пятна крахмала. Пектиназы удаляют следы от фруктов, овощей, ягод.

«А вот фермент целлюлаза является достаточно новым, необычным компонентом в составе средств для тканей. Дело в том, что натуральные ткани растительного происхождения, такие как хлопок и лен, сами по себе состоят из целлюлозных волокон. Введение в состав порошка целлюлазы позволяет расщеплять некоторые связи молекул целлюлозы, тем самым обеспечивая размягчение ткани, удаление катышков и улучшение ее внешнего вида», — отмечает Евгения Гладких.

Что значит «ненастоящий» отбеливатель?

Оптические отбеливатели на самом деле таковыми не являются: эти средства состоят из люминесцентной краски, которая придает ткани яркость. С загрязнениями они не борются, а лишь маскируют их.

«Среди «настоящих» отбеливателей выделяют хлорные, кислородсодержащие и органические. Хлорные эффективны, но агрессивно воздействуют на ткани, истончая их. Не подходят для шерсти, шелков, кружева. Органические компоненты более щадящие, но малоэффективны для стойких загрязнений. Самые оптимальные — кислородсодержащие, при взаимодействии с водой они образуют кислород, борющийся с загрязнениями, но при этом не так агрессивны, как хлорные отбеливатели», — рассказывает Евгения Гладких.

Какие компоненты не любят высоких температур?

«Горячая вода положительно влияет на растворимость в воде как компонентов порошка, так и самих загрязнений. Особенно эффективны при 60-70 градусах Цельсия и выше отбеливатели. Но если ткань имеет свойство садиться, то стоит попробовать органические отбеливатели и порошки с энзимами в составе. Для последних как раз оптимальны низкие температуры», — рассказывает Евгения Гладких.

Ирина Солоха добавляет, что нагревание необходимо, если в составе порошка есть перкарбонат натрия. Для его активации как раз нужна высокая температура (от 60°C). Под ее воздействием компонент будет разлагаться с образованием кислорода, который и отбелит ткань.

«Если нужно вывести пятно с деликатной вещи, используйте специальные отбеливатели, в составе которых, помимо перкарбоната натрия, будет содержаться активатор отбеливания тетраацетилэтилендиамин (TAED). В этом случае поменяется химия процесса. Но эффект будет достигнут уже при 40°», — добавляет предприниматель.

«Для деликатных тканей рекомендуются жидкие средства, а не порошки — они легче вымываются, не останутся в ткани и не испортят ее структуру. Для шерстяных и шелковых вещей недопустимо содержание в средстве протеаз – это класс энзимов, который разрушает белок, являющийся основой волокон ткани», — рассказывает Евгения Гладких.

«Выбирая средство для стирки деликатных вещей, убедитесь, что в них используются мягкие ПАВы, а не сульфатные — самые агрессивные. Энзимы в составе также нежелательны. Конечно, вещи из шелка и шерсти не «развалятся» после первой же стирки, но их качество будет ухудшаться после каждого застирывания», — советует Ирина Солоха.

Вещь села после стирки: как вернуть первоначальный вид?

«В ряде случаев может помочь замачивание вещи в воде или обработка паром с дальнейшим растягиванием севшей ткани. Мокрую или отпаренную одежду можно повесить на плечики и оставить высыхать в таком виде, чтобы вернуть волокнам ткани утраченный вид», — советует ученый-химик Пермского Политеха.

Какая вода лучше подходит для стирки?

Жесткая вода содержит ионы кальция и магния. Анионные компоненты могут образовывать с ними нерастворимые соединения, что затруднит удаление загрязнений, так как ПАВ просто не будет «работать». Более того, такие соединения могут осаждаться на ткани. Поэтому мягкая вода — наилучший вариант.

«Тем не менее большинство из нас имеет доступ только к жесткой воде. Сейчас эта проблема решается добавлением в состав моющих средств комплексообразователей, которые связываются с ионами кальция и магния, снижая негативное воздействие жесткости воды», — объясняет Евгения Гладких.

Почему пятна от крови и молочных продуктов нужно отстирывать в холодной воде?

«Воздействие горячей воды только «закрепит» такие следы на ткани. Эти загрязнения имеют много белка в составе, а он свернется при высокой температуре, и «застрянет» в тканевых волокнах в нерастворимом состоянии», — объясняет Евгения Гладких.

«Кровь действительно очень быстро сворачивается в горячей воде и еще сильнее «въедается» в ткань. Ии чтобы вывести пятно, нужно предварительно замочить вещь и застирать в холодной воде (до 40°С), а затем постирать в соответствии с ярлыком на изделии», — советует Ирина Солоха.

Народные средства в борьбе с пятнами

«Многие народные средства действительно, работают (хоть и не всегда со 100%-ной эффективностью), и это не волшебство, а настоящая химия. К примеру, пятна жира очень легко удаляются с помощью соды, которая создает в воде щелочную среду. Щелочь хорошо взаимодействует с жирами, а образующиеся в результате продукты легко выполаскиваются водой. А ведь сода содержится в каждом стиральном порошке! Но всегда стоит помнить, что любое пятно содержит множество веществ и необходим комплексный подход. Так же играет роль возраст пятна: если загрязнение уже безуспешно стирали, а потом еще и погладили, то вероятность его исчезновения с ткани значительно снижается. Эффективнее сразу застирывать вещи», — считает Ирина Солоха.

«Тальк также может впитать в себя большую часть свежих жировых загрязнений. Эффективность очистки повысить промывание ткани с шампунем или мылом, которые состоят из ПАВ. Для растворения застарелых жировых загрязнений можно попробовать использовать уксус или нашатырный спирт — они обладают обезжиривающим действием»», — добавляет Евгения Гладких.

Для удаления стойких красителей можно использовать раствор перекиси водорода, они работает как отбеливатель. Например, для чернил эффективным растворителем будет этанол — спирт можно добавить к перекиси.

«При борьбе с кровяными пятнами можно использовать пасту из увлажненного водой крахмала или поваренной соли как адсорбент. Вывести пятно также может перекись водорода, но этот способ не подойдет для деликатных и окрашенных в темные или яркие цвета тканей — испортит их внешний вид», — отмечает ученый ПНИПУ.

Растворы кислот разрушают пигменты, которые содержатся в кофе и чае, поэтому уксус, растворы лимонной и щавелевой кислот могут быть эффективны для выведения таких пятен.

Чем вредны народные методы?

«Необходимо учитывать дозировку, концентрацию, время выдержки, интенсивность и характер загрязнения, наличие и качество красителей на ткани, а так же природу веществ, которые вы собираетесь использовать для выведения пятен, и, конечно, влияние на организм. Например, не самое приятное и полезное занятие для нашего здоровья — дышать уксусом, нашатырем или бензином. И уж точно не стоит проводить эксперименты с деликатными тканями (шерстью, шелком, кашемиром, льном и так далее).

Для таких тканей есть специальные средства. Важно понимать, что так называемые «народные советы», которые мы можем найти на просторах Интернета, может давать человек без химического образования, который даже сам этот способ не опробовал, а не работник сферы клининга. Народные средства никто не отменял, но и химия шагнула далеко вперед. Есть много современных эффективных и безопасных средств для стирки», — отмечает Ирина Солоха.

«Такая борьба с загрязнениями способна испортить ткань. Особенно это касается окрашенных вещей. Если химическое вещество работает как отбеливатель (например, перекись водорода), это может разрушить краситель. Порой лучше не проверять советы из Интернета, а промокнуть пятно салфеткой, промыть его прохладной водой и затем просто прибегнуть к машинной стирке. В случае сложных загрязнений деликатные материалы лучше отнести в химчистку», — советует Евгения Гладких.

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ПНИПУ 823 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.