Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Бизнес-джет без иллюминаторов: Phantom 3500 прошел ключевую экспертизу
Американская компания Otto Aerospace завершила экспертизу проекта своего безоконного частного самолета Phantom 3500, созданного с расчетом на использование технологии трансзвукового ламинарного обтекания.
После успешного завершения этого этапа Otto Aerospace переходит к подготовке производства и летным испытаниям. В компании отметили, что результаты тестов их инновационного бизнес-джета могут в будущем открыть путь и к военным применениям технологии.
Впервые Otto Aerospace представила Phantom 3500 в прошлом году. Самолет сразу привлек внимание отсутствием окон: вместо привычных иллюминаторов пассажирам предлагают панорамные дисплеи, передающие изображение с внешних камер в реальном времени.
Отказ от окон позволил создать исключительно эффективный фюзеляж, оптимизированный для трансзвукового ламинарного потока — технологии, значительно снижающей сопротивление воздуха и расход энергии.
Двухдвигательный бизнес-джет получит дальность полета около 6000 километров и сможет выполнять крейсерский полет на высоте до 15 500 метров. Первый полет компания рассчитывает провести во второй половине 2027 года.
Как говорится в официальном заявлении, предварительная экспертиза проекта Phantom 3500 завершилась в конце февраля в штаб-квартире компании в Джэксонвилле, штат Флорида. Инженеры и эксперты оценивали компоновку самолета, интеграцию систем, конструкцию и расчетные характеристики. Этот этап также позволил окончательно утвердить аэродинамическую схему и ключевые технические решения для следующей стадии разработки.
По оценке NASA, освоение технологии ламинарного потока — настоящий «Святой Грааль авиации». Исследования в этой области ведутся еще с 1930-х годов, и сегодня Otto Aerospace считается одним из мировых лидеров в испытаниях подобных решений.
Программа Phantom 3500 продолжает развитие более ранних проектов компании — самолётов семейства Celera. В новом лайнере используются наработки моделей Celera 800 и поршневого Celera 500L. По сравнению с более массивными предшественниками Phantom 3500 получил более обтекаемый, «пулеобразный» фюзеляж, оптимизированный ради максимальной эффективности.
Первоначально самолет создавался для рынка деловой авиации. Однако в Otto Aerospace подчеркивают, что проект также поможет проверить возможности ламинарного обтекания для потенциальных военных платформ.
Производство Phantom 3500 планируется развернуть на будущем предприятии в аэропорту Cecil Airport в Джэксонвилле.
Программа Phantom 3500 вписывается в глобальную тенденцию авиационной отрасли — создание более экономичных и экологичных бизнес-джетов на фоне растущего спроса на устойчивую авиацию. Если Otto Aerospace удастся подтвердить эффективность ламинарного обтекания на практике, технология может серьезно повлиять как на гражданские, так и на военные самолеты будущего, обеспечив снижение эксплуатационных расходов и увеличение продолжительности полета.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.
Чтобы спастись от назойливого внимания туристов, средиземноморские тюлени-монахи начали прятаться в скрытых подводных пещерах. Зоологи обнаружили, что животные предпочитают спать в крошечных воздушных карманах под скалистыми сводами, часами не вылезая из воды и зависая вверх ногами. Открытие меняет подход к охране вида: теперь экологам предстоит брать под защиту не только удобные пляжи, но и неприметные затопленные ниши.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июля, 2014
Какие бывают галактики?
7 Ноября, 2022
Холод не только убивает, но и сводит с ума
24 Декабря, 2021
Самый дорогой научный прибор в истории
12 Декабря, 2018
Десять самых важных научных событий 2018 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии