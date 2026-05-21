  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
21 мая, 08:46
Рейтинг: +828
Посты: 2446

Бизнес-джет без иллюминаторов: Phantom 3500 прошел ключевую экспертизу

Американская компания Otto Aerospace завершила экспертизу проекта своего безоконного частного самолета Phantom 3500, созданного с расчетом на использование технологии трансзвукового ламинарного обтекания.

Сообщество
# авиация
# самолёты
# технологии
Художественное изображение Phantom 3500 / © Otto Aerospace
Художественное изображение Phantom 3500 / © Otto Aerospace

После успешного завершения этого этапа Otto Aerospace переходит к подготовке производства и летным испытаниям. В компании отметили, что результаты тестов их инновационного бизнес-джета могут в будущем открыть путь и к военным применениям технологии.

Впервые Otto Aerospace представила Phantom 3500 в прошлом году. Самолет сразу привлек внимание отсутствием окон: вместо привычных иллюминаторов пассажирам предлагают панорамные дисплеи, передающие изображение с внешних камер в реальном времени.

Отказ от окон позволил создать исключительно эффективный фюзеляж, оптимизированный для трансзвукового ламинарного потока — технологии, значительно снижающей сопротивление воздуха и расход энергии.

Двухдвигательный бизнес-джет получит дальность полета около 6000 километров и сможет выполнять крейсерский полет на высоте до 15 500 метров. Первый полет компания рассчитывает провести во второй половине 2027 года.

Как говорится в официальном заявлении, предварительная экспертиза проекта Phantom 3500 завершилась в конце февраля в штаб-квартире компании в Джэксонвилле, штат Флорида. Инженеры и эксперты оценивали компоновку самолета, интеграцию систем, конструкцию и расчетные характеристики. Этот этап также позволил окончательно утвердить аэродинамическую схему и ключевые технические решения для следующей стадии разработки.

По оценке NASA, освоение технологии ламинарного потока — настоящий «Святой Грааль авиации». Исследования в этой области ведутся еще с 1930-х годов, и сегодня Otto Aerospace считается одним из мировых лидеров в испытаниях подобных решений.

Программа Phantom 3500 продолжает развитие более ранних проектов компании — самолётов семейства Celera. В новом лайнере используются наработки моделей Celera 800 и поршневого Celera 500L. По сравнению с более массивными предшественниками Phantom 3500 получил более обтекаемый, «пулеобразный» фюзеляж, оптимизированный ради максимальной эффективности.

Первоначально самолет создавался для рынка деловой авиации. Однако в Otto Aerospace подчеркивают, что проект также поможет проверить возможности ламинарного обтекания для потенциальных военных платформ. 

Производство Phantom 3500 планируется развернуть на будущем предприятии в аэропорту Cecil Airport в Джэксонвилле. 

Программа Phantom 3500 вписывается в глобальную тенденцию авиационной отрасли — создание более экономичных и экологичных бизнес-джетов на фоне растущего спроса на устойчивую авиацию. Если Otto Aerospace удастся подтвердить эффективность ламинарного обтекания на практике, технология может серьезно повлиять как на гражданские, так и на военные самолеты будущего, обеспечив снижение эксплуатационных расходов и увеличение продолжительности полета.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Мир вооруженным глазом: от лупы до атомно-силового микроскопа
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Монголия: империя Чингисхана
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
22 Май
700
Магнитное поле Земли
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Май
Бесплатно
Астрономические наблюдения двойных звезд в телескоп
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
20 мая, 10:04
Максим Абдулаев

Тюлени-монахи научились спать под водой вверх ногами, чтобы спастись от туристов

Чтобы спастись от назойливого внимания туристов, средиземноморские тюлени-монахи начали прятаться в скрытых подводных пещерах. Зоологи обнаружили, что животные предпочитают спать в крошечных воздушных карманах под скалистыми сводами, часами не вылезая из воды и зависая вверх ногами. Открытие меняет подход к охране вида: теперь экологам предстоит брать под защиту не только удобные пляжи, но и неприметные затопленные ниши.

Биология
# поведение животных
# тюлени
# экология
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

    20 мая, 14:11

  2. В Гималаях открыли новый вид «улыбающегося» паука

    20 мая, 14:07

  3. Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

    20 мая, 12:45

  4. Городская жизнь сделала животных смелее и любопытнее

    20 мая, 12:07
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Андрей Степанов
8 минут назад
Artem, ввп по ппс только и имеет значение, если мы сравниваем всю экономику. А если брать подушевые доходы, то Китай например окажется ниже России, это

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Златко Пшехич
39 минут назад
Антон, ещё в сша быть бомжом - это личный выбор самого человека, а не проблема гос системы. Да и 40 млн амеров, которые каждый день стоят за

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Sam Dowson
1 час назад
Интересно, как они там 1200 окислов лимонена стандартизировали для исследования. Скорее не о парфюме надо беспокоиться, а о бытовой химии, где этого

Вдыхание распространенных в городе соединений быстро изменило работу мозга человека

Denis
1 час назад
Я так думаю народ недолго ещё будет терпеть то что творится в России или будет гражданская война или какой-нибудь переворот наподобие революции.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
1 час назад
Albrecht, а татарское нашествие крымские татары тоже забывают. И полон, и набеги. Они же жить в том мирке все хотят. Только вот становится на уровень с из

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, финам предлагали решить мирным путем проблему стратегической обороны Ленинграда (прдтвердившуюся всего парой лет позже) обменом территорий (и

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Denis
2 часа назад
По-моему со времён образования российского государства или российская империи все хотели отжать кусок с незапамятных времён нашествие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, кого Россия уничтожала столетиями? Конкретные примеры приведи. Может она независимость столетиями соседям (и не только) помогала обрести

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Евгений, а кои книги написаны гэбистами? И кто пишет методички вам? Импортные гэбисты? Звездно-полосатой расцветки или туманные? А может какие

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Aleksandr Sereda
2 часа назад
Alex, ты "немного" запамятовал. Культура отмены в действии, не правда ли, "знайка"? Забыл про интервенцию США после Октябрьской революции в России?

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
2 часа назад
Elkhan, первым засланцем был Горбач. Все от него и полетело. Ну ему же даже премию мира выписали СУКИ

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Сергей Кондратенко
2 часа назад
Phil, добывать добывает но развитие такое себе. По поводу приписки согласен. Совсем ахирели мыхи

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Albrecht Durer
2 часа назад
Alex, Польскую интервенцию в Смутное время почему не вспоминаем?

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Grace Helen
3 часа назад
Интересно было читать именно про обсуждение в комментариях — у людей там очень разные взгляды, и из-за этого тема выглядит живой, а не просто как

Топ-10 главных событий космонавтики 2025 года

Abdulhamid Abdurasulov
3 часа назад
Elkhan, правильно!!!

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Владислав Бородин
3 часа назад
Phil, так для этого и пилили. Добываем для хозяев...

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Alex andr
4 часа назад
Gayrat, ну вот сейчас Китай захватит, а не злобный запад))) вот интересно кем запад мог бы захватить, если у него и армии то нет))) ну а амеры они и после

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Alex andr
4 часа назад
Gayrat, кто тебе такое сказал, что росию не любят, наоборот или любят или нейтрально относятся, росию не любят только соседи за то что росия их

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Alex andr
4 часа назад
Gayrat, ну да, в 39 часть Финляндии отжали, половину Польши, ещё по этому поводу с Германией совместный парад провели в Бресте.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Андрей Степанов
4 часа назад
Минорная, да, спасибо, уже объяснили.

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно