Бизнес-джет без иллюминаторов: Phantom 3500 прошел ключевую экспертизу

Американская компания Otto Aerospace завершила экспертизу проекта своего безоконного частного самолета Phantom 3500, созданного с расчетом на использование технологии трансзвукового ламинарного обтекания.

Художественное изображение Phantom 3500 / © Otto Aerospace

После успешного завершения этого этапа Otto Aerospace переходит к подготовке производства и летным испытаниям. В компании отметили, что результаты тестов их инновационного бизнес-джета могут в будущем открыть путь и к военным применениям технологии.

Впервые Otto Aerospace представила Phantom 3500 в прошлом году. Самолет сразу привлек внимание отсутствием окон: вместо привычных иллюминаторов пассажирам предлагают панорамные дисплеи, передающие изображение с внешних камер в реальном времени.

Отказ от окон позволил создать исключительно эффективный фюзеляж, оптимизированный для трансзвукового ламинарного потока — технологии, значительно снижающей сопротивление воздуха и расход энергии.

Двухдвигательный бизнес-джет получит дальность полета около 6000 километров и сможет выполнять крейсерский полет на высоте до 15 500 метров. Первый полет компания рассчитывает провести во второй половине 2027 года.

Как говорится в официальном заявлении, предварительная экспертиза проекта Phantom 3500 завершилась в конце февраля в штаб-квартире компании в Джэксонвилле, штат Флорида. Инженеры и эксперты оценивали компоновку самолета, интеграцию систем, конструкцию и расчетные характеристики. Этот этап также позволил окончательно утвердить аэродинамическую схему и ключевые технические решения для следующей стадии разработки.

По оценке NASA, освоение технологии ламинарного потока — настоящий «Святой Грааль авиации». Исследования в этой области ведутся еще с 1930-х годов, и сегодня Otto Aerospace считается одним из мировых лидеров в испытаниях подобных решений.

Программа Phantom 3500 продолжает развитие более ранних проектов компании — самолётов семейства Celera. В новом лайнере используются наработки моделей Celera 800 и поршневого Celera 500L. По сравнению с более массивными предшественниками Phantom 3500 получил более обтекаемый, «пулеобразный» фюзеляж, оптимизированный ради максимальной эффективности.

Первоначально самолет создавался для рынка деловой авиации. Однако в Otto Aerospace подчеркивают, что проект также поможет проверить возможности ламинарного обтекания для потенциальных военных платформ.

Производство Phantom 3500 планируется развернуть на будущем предприятии в аэропорту Cecil Airport в Джэксонвилле.

Программа Phantom 3500 вписывается в глобальную тенденцию авиационной отрасли — создание более экономичных и экологичных бизнес-джетов на фоне растущего спроса на устойчивую авиацию. Если Otto Aerospace удастся подтвердить эффективность ламинарного обтекания на практике, технология может серьезно повлиять как на гражданские, так и на военные самолеты будущего, обеспечив снижение эксплуатационных расходов и увеличение продолжительности полета.