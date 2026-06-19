Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы
Канадские исследователи установили, что регулярный прием добавок кальция, витамина D или их комбинации практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. Врачи, профессиональные ассоциации и официальные руководства по всему миру продолжают массово назначать эти препараты для защиты скелета, а объемы их выписки в последние годы только росли.
Падения в пожилом возрасте — одна из главных проблем глобального здравоохранения. Согласно статистике, ежегодно падает примерно каждый третий человек в возрасте 65 лет и старше. Многие из этих случаев заканчиваются переломами, которые приводят к хронической боли, потере независимости, резкому снижению качества жизни, а часто и к необходимости длительного ухода в специализированных учреждениях. Именно поэтому поиск эффективных способов защиты костей остается важнейшей социальной задачей. Однако привычный и простой метод в виде таблеток себя не оправдал.
Группа ученых из Университета Макгилла (Канада) под руководством докторов Сумита Маджумдара (Sumit Majumdar) и Эдриан Харви (Adrienne Harvey) проанализировала данные 69 клинических испытаний. В экспериментах участников случайно делили на группы, чтобы сравнить реальный эффект от приема добавок с действием «пустышек» (плацебо) или полным отсутствием лечения — это позволяет полностью исключить предвзятость. Суммарно в этих тестах участвовали 153 902 человека. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале The BMJ.
Чтобы отсечь случайные результаты, исследователи заранее определили жесткие математические критерии того, какой эффект можно считать клинически значимым. Качество самих экспериментов различалось, но ученые проверили каждую работу на предмет предвзятости и уровня достоверности доказательств. В итоге ни одиночный прием добавок, ни их совместное использование не показали реальной пользы: показатели не улучшились ни для предотвращения общих травм, ни для защиты от наиболее опасных переломов бедра.
Что важно, выводы оставались неизменными даже после дополнительных анализов. Результаты не поменялись, когда ученые сделали поправку на пол и точный возраст участников, склонность к падениям в прошлом, а также на их среднее потребление кальция с обычной пищей. Впрочем, авторы подчеркнули: результаты нельзя слепо переносить на людей с тяжелыми врожденными патологиями костей или на тех, кто уже проходит специализированное медикаментозное лечение от остеопороза.
В то же время стоит помнить, что показали другие научные работы: в странах с выраженной зимой без приема витамина D число целого ряда иммунных клеток у человека падает на десятки процентов. В России людей с дефицитом витамина D большинство. То есть его прием имеет смысл и вне контекста падений и переломов в пожилом возрасте.
Способность договариваться с сородичами, будь то танец пчел или предупреждающий крик примата, хорошо изучена. Но то, как животные координируют действия с представителями других видов, долго оставалось загадкой. Международная группа ученых собрала воедино все известные случаи такой межвидовой коммуникации и выяснила, что во время эволюции выработался гибкий язык сигналов.
В центре Млечного Пути обнаружили настоящий «ископаемый» фрагмент ранней Галактики. Данные космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» показали, что скопление Терзан 5 пережило несколько вспышек звездообразования почти за всю свою историю, сохранив следы процессов, которые могли участвовать в формировании галактического центра.
Канадские исследователи установили, что регулярный прием добавок кальция, витамина D или их комбинации практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. Врачи, профессиональные ассоциации и официальные руководства по всему миру продолжают массово назначать эти препараты для защиты скелета, а объемы их выписки в последние годы только росли.
Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.
Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.
Биологи доказали, что способность млекопитающих восстанавливать утраченные конечности и их части не исчезла в ходе эволюции, а просто заблокирована на генетическом уровне. Во время экспериментов на животных авторы работы успешно вырастили заново кости, суставы, связки и сухожилия, которые обычно не восстанавливаются после ампутации.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
12 Сентября, 2020
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии